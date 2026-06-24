"Украина получит по полной программе": экс-премьер-беглец Азаров "взорвался" угрозами

Президент Украины Владимир Зеленский дал лидеру Беларуси Александру Лукашенко неделю, чтобы убрать ретрансляторы, помогающие РФ во время дроновых атак. В России отреагировали на предупреждение, намекнув, что готовы к серьезному шагу в случае удара по Беларуси.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Бывший премьер-министр Украины, а ныне беглец, Николай Азаров отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – один из руководителей российской внешней политики. По его словам, если Лавров заявил (намекнул на угрозу ядерного удара, — ред.), то есть основание полагать, что это решение российского руководства.

"Предупреждение, что если сунетесь туда, то получите уже по полной программе. Никто там не будет смотреть — кто там что-то подумает или не подумает. Я думаю, к сожалению, Зеленского это не остановит. Потому что для него судьба Украины, украинского народа — это разменная монета", — убежден Азаров.

По его словам, есть надежда, что поляки подумают – как им будет, если будет применено ядерное оружие на территории рядом с Польшей. Или, сказал он, подумают другие страны Европейского союза.

"Будем надеяться, что это сработает, и Зеленский не сунется", — подытожил бывший премьер-беглец.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам политолога Владимира Фесенко, такие предупреждения не стоит объявлять публично. Силу, отметил он, нужно проявлять в ту страну, которая напала.

Политолог отметил, что в случае с Беларусью не нужно играть в Путина и Трампа. Предупреждать – да, требовать – да, но без публичных ультиматумов, ограниченных сроками.



