Україна отримає велику партію наземних роботів від Нідерландів: на що вони здатні на полі бою

Компанія Milrem Robotics поставить Україні понад 150 наземних безпілотних транспортних засобів THeMIS в рамках оборонної ініціативи під керівництвом Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Робот THeMIS. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що значну частину цих транспортних засобів буде зібрано та поставлено у співпраці з VDL Defentec. Про заплановану передачу пакета допомоги було вперше оголошено у вересні, проте тоді трималося в секреті, яка саме країна профінансує цей проект.

Тепер міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приєднався до Milrem Robotics та VDL на офіційній церемонії оголошення та підписання на заводі VDL у Борні, щоб відзначити угоду.

Постачання здійснюватиметься компанією Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання наземних роботів на своєму заводі в Борні.

Компанія Milrem Robotics проведе комплексне навчання українських операторів та допоміжного персоналу, щоб забезпечити ефективне розгортання та обслуговування у польових умовах.

"Для нас честь очолювати цей проект у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже продемонструвала свою цінність у бойових умовах, і ми вважаємо, що цей внесок суттєво зміцнить обороноздатність України", — зазначив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.

Нові установки доповнять 15 машин THeMIS, які вже експлуатуються в Україні та доводять свою ефективність на полі бою з 2022 року.

THeMIS – це безпілотна транспортна платформа, призначена для підтримки збройних сил, логістики, розвідки та бойової підтримки. Наразі комплекс є частиною програм робототехніки або експлуатується у 19 країнах.

