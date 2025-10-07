logo_ukra

BTC/USD

124517

ETH/USD

4710.85

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна отримає велику партію наземних роботів від Нідерландів: на що вони здатні на полі бою
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна отримає велику партію наземних роботів від Нідерландів: на що вони здатні на полі бою

Постачання здійснюватиметься компанією Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec

7 жовтня 2025, 14:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Компанія Milrem Robotics поставить Україні понад 150 наземних безпілотних транспортних засобів THeMIS в рамках оборонної ініціативи під керівництвом Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Україна отримає велику партію наземних роботів від Нідерландів: на що вони здатні на полі бою

Робот THeMIS. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що значну частину цих транспортних засобів буде зібрано та поставлено у співпраці з VDL Defentec. Про заплановану передачу пакета допомоги було вперше оголошено у вересні, проте тоді трималося в секреті, яка саме країна профінансує цей проект.

Тепер міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приєднався до Milrem Robotics та VDL на офіційній церемонії оголошення та підписання на заводі VDL у Борні, щоб відзначити угоду.

Постачання здійснюватиметься компанією Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання наземних роботів на своєму заводі в Борні.

Компанія Milrem Robotics проведе комплексне навчання українських операторів та допоміжного персоналу, щоб забезпечити ефективне розгортання та обслуговування у польових умовах.

"Для нас честь очолювати цей проект у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже продемонструвала свою цінність у бойових умовах, і ми вважаємо, що цей внесок суттєво зміцнить обороноздатність України", — зазначив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.

Нові установки доповнять 15 машин THeMIS, які вже експлуатуються в Україні та доводять свою ефективність на полі бою з 2022 року.

THeMIS – це безпілотна транспортна платформа, призначена для підтримки збройних сил, логістики, розвідки та бойової підтримки. Наразі комплекс є частиною програм робототехніки або експлуатується у 19 країнах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — бійці Третьої штурмової вкрали у росіян кулемет за допомогою робота.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://milremrobotics.com/milrem-robotics-to-deliver-over-150-themis-ugvs-to-ukraine-in-a-dutch-led-defence-initiative/
Теги:

Новини

Всі новини