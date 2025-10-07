logo

Украина получит крупную партию наземных роботов от Нидерландов: что они могут на поле боя
commentss НОВОСТИ Все новости

Поставки будут осуществляться компанией Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec

7 октября 2025, 14:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Компания Milrem Robotics поставит Украине более 150 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS в рамках оборонной инициативы под руководством Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Робот THeMIS. Фото: из открытых источников

Отмечается, что значительная часть этих транспортных средств будет собрана и поставлена в сотрудничестве с VDL Defentec. О запланированной передаче пакета помощи было впервые объявлено в сентябре, однако тогда держалось в секрете, какая именно страна профинансирует данный проект.

Теперь же министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс присоединился к Milrem Robotics и VDL на официальной церемонии объявления и подписания на заводе VDL в Борне, чтобы отметить соглашение.

Поставки будут осуществляться компанией Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec, которая создает специальную линию окончательной сборки наземных роботов на своем заводе в Борне.

Компания Milrem Robotics проведет комплексное обучение украинских операторов и вспомогательного персонала, чтобы обеспечить эффективное развертывание и обслуживание в полевых условиях.

"Для нас честь возглавлять этот проект в партнерстве с Нидерландами и VDL. Платформа THeMIS уже продемонстрировала свою ценность в боевых условиях, и мы считаем, что этот вклад существенно укрепит обороноспособность Украины", — отметил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяарси.

Новые установки дополнят 15 машин THeMIS, которые уже эксплуатируются в Украине и доказывают свою эффективность на поле боя с 2022 года.

Стоит отметить, THeMIS – это беспилотная транспортная платформа, предназначенная для поддержки вооруженных сил, логистики, разведки и боевой поддержки. Сейчас комплекс является частью программ робототехники или эксплуатируется в 19 странах.

Читайте также на портале "Комментарии" - бойцы Третьей штурмовой украли у россиян пулемет с помощью робота.




Источник: https://milremrobotics.com/milrem-robotics-to-deliver-over-150-themis-ugvs-to-ukraine-in-a-dutch-led-defence-initiative/
