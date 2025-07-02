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Бойцы Третьей штурмовой украли у россиян пулемет с помощью робота

Роботизированный комплекс 3-й штурмовой смог украсть пулемет у врага

2 июля 2025, 21:26
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Недилько Ксения

Война будущего: бойцы Третьей штурмовой бригады смогли с помощью роботизированного комплекса украсть у оккупантов пулемет ПКМ. Об этом военные сообщили на своем канале в Telegram.

Бойцы Третьей штурмовой украли у россиян пулемет с помощью робота

Бойцы Третьей штурмовой украли у россиян пулемет с помощью работы

Операторы завели наземный роботизированный комплекс на 450 метров вглубь вражеских позиций и, пока оккупант "торговал лицом", тактически угнали пулемет.

В кадре те же бойцы 2-го штурмового батальона бригады, которые будут использовать украденное российское оружие против бывших хозяев.

                                                                                                                

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командир третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, как технологии влияют войну и приведут ли они в конце концов к исчезновению классической войны со штурмами, посадками и окопами.

По его мнению, окопная война с нами надолго. Но уже сейчас 80-90% ее результата зависит от технологий — это об эффективности применения армий, потерях противника и контроле над территориями. Он рассказал, что у "Тройки" есть собственные R&D-команды, которые создают FPV-дроны, гексакоптеры, системы ПВО. Благодаря этому бригада одна из немногих, кто реально сбивает "шахеды". Вне конкуренции бригада в создании наземных роботов. Они уже каждый день возят на позиции десятки тонн груза без участия людей.

"Я уверен, что ударные платформы станут следующей революцией по военному делу. В частности, появление противопехотных платформ и НРК-ПВО, которые существенно снизят угрозу от FPV и "языков" для пехоты", — сказал комкор.



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