Україна отримає стратегічну перевагу над РФ: у Трампа зробили категоричну заяву

Перемога України у зимовий період може стати вирішальним фактором у війні та дозволити Києву взяти стратегічну ініціативу. На думку американських експертів, Росія не здатна досягти успіху, а серйозні втрати її окупаційних сил на тлі непохитності української оборони суттєво змінять баланс сил на користь України вже навесні. Таку оцінку дав колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє Clash Report.

Фото: з відкритих джерел

Політик наголосив, що нинішні складні погодні умови та низькі температури є великим викликом для країни, проте саме здатність України витримати ці місяці визначатиме подальший розвиток бойових дій. Він зазначив, що Росія не може виграти цю війну, а збереження позицій України до весни дасть перевагу Києву.

Келлог особливо підкреслив важливість стійкості української столиці у січні та лютому:

"Я добре розумію, що зараз сувора зима, знаю про низькі температури в Києві. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цей період — січень і лютий, і дійде до березня та квітня, стратегічна перевага буде на вашому боці, а не на боці Росії", — сказав він.

Додатково зазначимо, що у січні 2026 року телеканал ITV News опублікував інтерв’ю з Кітом Келлогом, який був представником Дональда Трампа з питань України. Про його відхід з цієї посади повідомлялося ще у листопаді 2025 року.

