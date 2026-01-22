logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна отримає стратегічну перевагу над РФ: у Трампа зробили категоричну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна отримає стратегічну перевагу над РФ: у Трампа зробили категоричну заяву

За словами Келлога, суворі погодні умови та низькі температури створюють значні труднощі, але саме стійкість України в ці місяці визначатиме подальший розвиток бойових дій

22 січня 2026, 09:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Перемога України у зимовий період може стати вирішальним фактором у війні та дозволити Києву взяти стратегічну ініціативу. На думку американських експертів, Росія не здатна досягти успіху, а серйозні втрати її окупаційних сил на тлі непохитності української оборони суттєво змінять баланс сил на користь України вже навесні. Таку оцінку дав колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє Clash Report.

Україна отримає стратегічну перевагу над РФ: у Трампа зробили категоричну заяву

Фото: з відкритих джерел

Політик наголосив, що нинішні складні погодні умови та низькі температури є великим викликом для країни, проте саме здатність України витримати ці місяці визначатиме подальший розвиток бойових дій. Він зазначив, що Росія не може виграти цю війну, а збереження позицій України до весни дасть перевагу Києву.

Келлог особливо підкреслив важливість стійкості української столиці у січні та лютому:

"Я добре розумію, що зараз сувора зима, знаю про низькі температури в Києві. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цей період — січень і лютий, і дійде до березня та квітня, стратегічна перевага буде на вашому боці, а не на боці Росії", — сказав він. 

Додатково зазначимо, що у січні 2026 року телеканал ITV News опублікував інтерв’ю з Кітом Келлогом, який був представником Дональда Трампа з питань України. Про його відхід з цієї посади повідомлялося ще у листопаді 2025 року.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 22 січня російські війська знову здійснили атаки на Кривий Ріг та Павлоград у Дніпропетровській області, повідомили у Telegram очільники регіону – голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Внаслідок ударів постраждали приватні будинки, автомобілі та люди.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини