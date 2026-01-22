Украина получит стратегическое преимущество над РФ: у Трампа сделали категорическое заявление

Победа Украины в зимний период может стать решающим фактором в войне и позволить Киеву принять стратегическую инициативу. По мнению американских экспертов, Россия не способна добиться успеха, а серьезные потери ее оккупационных сил на фоне непоколебимости украинской обороны существенно изменят баланс сил в пользу Украины уже весной. Такую оценку дал бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает Clash Report.

Политик подчеркнул, что нынешние сложные погодные условия и низкие температуры являются большим вызовом для страны, однако способность Украины выдержать эти месяцы будет определять дальнейшее развитие боевых действий. Он отметил, что Россия не может выиграть эту войну, а сохранение позиций Украины до весны предпочтет Киев.

Келлог особо подчеркнул важность устойчивости украинской столицы в январе и феврале:

"Я хорошо понимаю, что сейчас суровая зима, знаю о низких температурах в Киеве. Но я искренне верю: если Украина переживет этот период — январь и февраль, и дойдет до марта и апреля, стратегическое преимущество будет на вашей стороне, а не на стороне России", — сказал он.

Дополнительно отметим, что в январе 2026 телеканал ITV News опубликовал интервью с Китом Келлогом, который был представителем Дональда Трампа по Украине. О его уходе с этого поста сообщалось еще в ноябре 2025 года.

