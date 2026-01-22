logo_ukra

Масована атака дронами на Дніпропетровщину: влада шокувала масштабами наслідків
НОВИНИ

Масована атака дронами на Дніпропетровщину: влада шокувала масштабами наслідків

В результаті обстрілу одноповерховий приватний будинок зазнав часткових руйнувань, пожежу ліквідували

22 січня 2026, 09:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 22 січня російські війська знову здійснили атаки на Кривий Ріг та Павлоград у Дніпропетровській області, повідомили у Telegram очільники регіону – голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Внаслідок ударів постраждали приватні будинки, автомобілі та люди.

Масована атака дронами на Дніпропетровщину: влада шокувала масштабами наслідків

Фото: з відкритих джерел

У Павлограді атака дронів завдала шкоди восьми приватним будинкам і чотирьом транспортним засобам, зазначив очільник ОВА. Крім того, безпілотники були спрямовані на Васильківську громаду Синельниківського району. Там 81-річна жінка отримала травми середньої тяжкості і була госпіталізована. Внаслідок удару виникли пожежі, а також постраждали офісна будівля та газова труба.

У Нікопольському районі росіяни застосували FPV-дрони, влучивши по Нікополю та Покровській громаді. Як повідомив Вілкул, атаки дронів на Кривий Ріг тривали всю ніч та ранкові години. У результаті обстрілу частково зруйновано одноповерховий приватний будинок, виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Поранення отримала 70-річна жінка, якій надали необхідну медичну допомогу.

Очільник міста наголосив, що сигнал повітряної тривоги досі активний, і закликав громадян дотримуватися правил безпеки та берегти себе і близьких. 

Для порівняння, у ніч на 21 січня Росія вже завдавала ударів по Україні: балістичною ракетою “Іскандер-М” та 97 ударними дронами з різних напрямків. Сили ППО збили більшість цілей, проте зафіксовано влучання ракети та 13 дронів по 11 локаціях, а уламки від збитих об’єктів впали на одній локації. Особливо постраждав Кривий Ріг – було пошкоджено чимало будинків і автівок.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна володіє достовірною інформацією про те, що Росія готує нові удари по енергетичному сектору та критичній інфраструктурі країни, зокрема по об’єктах і мережах, які обслуговують атомні електростанції. Про це повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.



