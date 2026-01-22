Массированная атака дронами на Днепропетровщину: власти шокировали масштабы последствий

В ночь на 22 января российские войска снова совершили атаки на Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области, сообщили в Telegram главы региона – председатель Днепропетровской ОВ Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В результате ударов пострадали частные дома, автомобили и люди.

Фото: из открытых источников

В Павлограде атака дронов нанесла ущерб восьми частным домам и четырем транспортным средствам, отметил глава ОВА. Кроме того, беспилотники были направлены на Васильковское общество Синельниковского района. Там 81-летняя женщина получила травмы средней тяжести и госпитализирована. В результате удара возникли пожары, а также пострадали офисное здание и газовая труба.

В Никопольском районе россияне применили FPV-дроны, попав по Никополю и Покровской общине. Как сообщил Вилкул, атаки дронов на Кривой Рог продолжались всю ночь и утренние часы. В результате обстрела частично разрушен одноэтажный частный дом, возник пожар, который уже ликвидирован. Ранение получила 70-летняя женщина, которой оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава города подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги до сих пор активен, и призвал граждан соблюдать правила безопасности и беречь себя и близких.

Для сравнения, в ночь на 21 января Россия уже наносила удары по Украине: баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными дронами по разным направлениям. Силы ПВО сбили большинство целей, однако зафиксировано попадание ракеты и 13 дронов по 11 локациям, а обломки от сбитых объектов упали на одной локации. Особенно пострадал Кривой Рог – было повреждено немало домов и автомобилей.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина владеет достоверной информацией о том, что Россия готовит новые удары по энергетическому сектору и критической инфраструктуре страны, в том числе по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ.