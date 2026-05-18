Україна отримає ракету на 2000 км: Європа запускає новий ударний проект проти загроз Кремля

Україна стане ключовим майданчиком для випробувань та виробництва нової європейської далекобійної ракети RUTA Block 3 із радіусом поразки до 2000 кілометрів. Про запуск масштабної програми оголосила компанія Destinus разом із Rheinmetall.

Йдеться про нове покоління крилатих ракет, що створюються на основі сімейства RUTA – системи, яка вже пройшла шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Літні випробування RUTA Block 3 заплановані на 2027 рік, а сама програма передбачає розподілене виробництво між кількома країнами Європи та Україною.

Згідно з проектом, Нідерланди стануть головним інженерним та виробничим центром, де вже організовано випуск попередніх версій ракети. Україна відповідатиме за частину розробки, проведення оперативних випробувань та виготовлення ключових компонентів. Німеччина, у свою чергу, забезпечить серійне виробництво та фінальну інтеграцію через спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems.

Виробництво ранніх модифікацій – Block 1 та Block 2 – планують розгорнути на німецькому майданчику в Унтерлюсі вже у 2026-2027 роках. Випуск Block 3 розпочнеться після завершення випробувань та сертифікації.

Розробники заявляють, що ракета отримає новий турбореактивний двигун Destinus T220, який зараз перебуває на стадії проектування. Бойова частина важитиме близько 250 кілограмів. Також систему оснастять автономною навігацією для роботи в умовах придушення GPS та термінальним наведенням на ціль.

Окрему увагу у проекті приділяють масштабуванню виробництва далекобійної зброї в Європі. У компанії заявили, що програма має вивести європейські ударні можливості "від обмежених запасів до стабільного промислового виробництва".

Попередні версії ракети вже активно розвиваються. RUTA Block 1 серійно виготовляється в Нідерландах, а Block 2 створювалася за підтримки української платформи Brave1 і зараз проходить випробування в Україні.

На тлі війни з Росією запуск такого проекту може стати одним із найамбіційніших кроків Європи щодо посилення власного ракетного потенціалу та оборонної незалежності.

