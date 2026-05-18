Украина получит ракету на 2000 км: Европа запускает новый ударный проект против угроз Кремля

Украина станет ключевой площадкой для испытаний и производства новой европейской дальнобойной ракеты RUTA Block 3 с радиусом поражения до 2000 километров. О запуске масштабной программы объявила компания Destinus совместно с Rheinmetall.

Ракета RUTA Block 3. Фото: из открытых источников

Речь идет о новом поколении крылатых ракет, которые создаются на основе семейства RUTA – системы, уже прошедшей путь от боевого применения до серийного производства. Летные испытания RUTA Block 3 запланированы на 2027 год, а сама программа предусматривает распределенное производство между несколькими странами Европы и Украиной.

Согласно проекту, Нидерланды станут главным инженерным и производственным центром, где уже организован выпуск предыдущих версий ракеты. Украина будет отвечать за часть разработки, проведение оперативных испытаний и изготовление ключевых компонентов. Германия, в свою очередь, обеспечит серийное производство и финальную интеграцию через совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems.

Производство ранних модификаций – Block 1 и Block 2 – планируют развернуть на немецкой площадке в Унтерлюссе уже в 2026-2027 годах. Выпуск Block 3 начнется после завершения испытаний и сертификации.

Разработчики заявляют, что ракета получит новый турбореактивный двигатель Destinus T220, который сейчас находится на стадии проектирования. Боевая часть будет весить около 250 килограммов. Также систему оснастят автономной навигацией для работы в условиях подавления GPS и терминальным наведением на цель.

Отдельное внимание в проекте уделяют масштабированию производства дальнобойного оружия в Европе. В компании заявили, что программа должна вывести европейские ударные возможности "от ограниченных запасов к стабильному промышленному производству".

Предыдущие версии ракеты уже активно развиваются. RUTA Block 1 серийно производится в Нидерландах, а Block 2 создавалась при поддержке украинской платформы Brave1 и сейчас проходит испытания в Украине.

На фоне войны с Россией запуск такого проекта может стать одним из самых амбициозных шагов Европы по усилению собственного ракетного потенциала и оборонной независимости.

Читайте также на портале "Комментарии" — таки дождались: Федоров подтвердил появление в ВСУ мощного оружия.



