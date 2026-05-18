Таки дождались: Федоров подтвердил появление в ВСУ мощного оружия

Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Министр сообщил, что разработка длилась 17 месяцев. Украинский КАБ имеет уникальную конструкцию и создан с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров после пуска.

По информации Федорова, боевая часть – 250 кг. Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. В настоящее время пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

"Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high tech-оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя. Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и изменяют правила современной войны", – рассказал глава Минобороны.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина на сегодняшний день уже имеет ракеты, дальность которых похожа на немецкие Taurus. Соответствующее заявление на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом сделал министр обороны Михаил Федоров .

"Если говорить о Taurus, то, конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на дистанции похожей и больше. Но никогда не может быть мало таких средств поражения", – отметил министр.

Также издание "Комментарии" сообщало, что внутренние документы администрации президента РФ свидетельствуют, что Кремль не намерен идти на реальные компромиссы для завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на утечку материалов из окружения заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко.



