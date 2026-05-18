Таки дочекалися: Федоров підтвердив появу у ЗСУ потужної зброї

Кравцев Сергей
Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел
Міністр повідомив, що розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.
За інформація Федорова, бойова частина – 250 кг. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.
