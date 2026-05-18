logo_ukra

BTC/USD

76963

ETH/USD

2120.18

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Таки дочекалися: Федоров підтвердив появу у ЗСУ потужної зброї
commentss НОВИНИ Всі новини

Таки дочекалися: Федоров підтвердив появу у ЗСУ потужної зброї

Україна продовжує розвивати українські high tech-рішення для фронту

18 травня 2026, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Таки дочекалися: Федоров підтвердив появу у ЗСУ потужної зброї

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Міністр повідомив, що розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.

За інформація Федорова, бойова частина – 250 кг. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

"Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", – розповів очільник Міноборони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Taurus. Відповідну заяву на брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом зробив міністр оборони Михайло Федоров.

"Якщо говорити про Taurus, то звісно, у нас зараз уже є ракети, які працюють на дистанції схожої і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів поразки", – зазначив міністр.

Також видання "Коментарі" повідомляло – внутрішні документи адміністрації президента РФ свідчать, що Кремль не має наміру йти на реальні компроміси для завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на витік матеріалів із оточення заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/zedigital/6800
Теги:

Новини

Всі новини