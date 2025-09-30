Україна отримає додаткові 2 мільярди євро: що будуть виробляти за ці кошти

Рубрики
Єврокомісія досягла домовленості з Україною про спрямування 2 мільярдів євро для виробництва БПЛА. Про це Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок у Брюсселі перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії.
Європа спрямує 2 мільярди євро на дрони для Україні – фон дер Ляєн
За її словами, Європа повинна "дати сильну та єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони".
Як повідомлялося, Колегія Єврокомісії проведе у вівторок, 30 вересня, безпекове засідання у Брюсселі за участі генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генерал Гаврилюк повідомив, що "очікуються" додаткові поставки літаків F-16, а також французьких Mirage — і шведських Gripen. Про це в інтерв'ю BBC заявив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
ВВС: Коли чи кількість, ви можете сказати?
Генерал Гаврилюк: Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти.
ВВС: А коли ви сказали "очікується", ви маєте на увазі всі ці літаки, і "Міраж", і "Гріпен", чи тільки якийсь з них, F-16?
Генерал Гаврилюк: Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду.