Україна отримає додаткові 2 мільярди євро: що будуть виробляти за ці кошти

Єврокомісія досягла домовленості з Україною про спрямування 2 мільярдів євро для виробництва БПЛА. Про це Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок у Брюсселі перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії.

Європа спрямує 2 мільярди євро на дрони для Україні – фон дер Ляєн

"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна – це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, Європа повинна "дати сильну та єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони".

"Саме тому ми запропонуємо негайні заходи для створення "стіни дронів" у рамках ініціативи Eastern Flank Watch. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та НАТО", — додала президентка Єврокомісії.

Як повідомлялося, Колегія Єврокомісії проведе у вівторок, 30 вересня, безпекове засідання у Брюсселі за участі генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генерал Гаврилюк повідомив, що "очікуються" додаткові поставки літаків F-16, а також французьких Mirage — і шведських Gripen. Про це в інтерв'ю BBC заявив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

ВВС: Коли чи кількість, ви можете сказати?

Генерал Гаврилюк: Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти.

ВВС: А коли ви сказали "очікується", ви маєте на увазі всі ці літаки, і "Міраж", і "Гріпен", чи тільки якийсь з них, F-16?

Генерал Гаврилюк: Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду.