Росія посилюватиме свої авіаудари, а також збільшуватиме кількість засобів ураження. Про це в інтерв'ю BBC заявив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Україна очікує поставки бомбардувальників: що відомо

Під час масованої атаки в неділю, в якій загинуло четверо людей, російські сили використали майже 600 дронів і 50 ракет різного типу, повідомляли Повітряні сили України.

На початку вересня, за даними Києва, Росія запустила понад 800 дронів і ракет — своєрідний "рекорд" з початку повномасштабного вторгнення.

Для захисту неба країні гостро потрібні зенітно-ракетні комплекси. За словами Івана Гаврилюка, Київ звернувся до партнерів із проханням щонайменше про десять систем середньої дальності Patriot. Ця ППО здатна збивати російські балістичні ракети, зокрема гіперзвукові аеробалістичні "Кинджали".

"Посилення протиповітряної оборони України — це інвестиція в безпеку всієї Європи", — наголошує генерал Гаврилюк.

Генерал Гаврилюк повідомив, що "очікуються" додаткові поставки літаків F-16, а також французьких Mirage — і шведських Gripen.

ВВС: Коли чи кількість, ви можете сказати?

Генерал Гаврилюк: Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти.

ВВС: А коли ви сказали "очікується", ви маєте на увазі всі ці літаки, і "Міраж", і "Гріпен", чи тільки якийсь з них, F-16?

Генерал Гаврилюк: Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду.

Починаючи з літа, озброєння зі США надходить в Україну через нову програму пріоритетних потреб під назвою PURL: європейські союзники купують зброю в США й передають її Києву. Низка країн ЄС і Канада вже погодилися надати спільно 2 млрд доларів. Перші поставки за цим механізмом, за словами Гаврилюка, уже прибули в Україну.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії розв’язують українським військовим руки та дають можливість бити по ВПК ворога, аеродромах та інших критичних об’єктах, які задіюються країною-агресором для ведення війни. Головне, щоб було з чим працювати, вважає військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".