Россия будет усиливать свои авиаудары, а также увеличить количество средств поражения. Об этом в интервью BBC заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Украина ожидает поставки бомбардировщиков: что известно

Во время массированной атаки в воскресенье, в котором погибли четыре человека, российские силы использовали почти 600 дронов и 50 ракет разного типа, сообщали Воздушные силы Украины.

В начале сентября, по данным Киева, Россия запустила более 800 дронов и ракет – своеобразный "рекорд" с начала полномасштабного вторжения.

Для защиты неба в стране остро нужны зенитно-ракетные комплексы. По словам Ивана Гаврилюка, Киев обратился к партнерам с просьбой по меньшей мере о десяти системах средней дальности Patriot. Эта ПВО способна сбивать российские баллистические ракеты, в частности гиперзвуковые аэробалистические "Кинжалы".

"Усиление противовоздушной обороны Украины — это инвестиция в безопасность всей Европы", — отмечает генерал Гаврилюк.

Генерал Гаврилюк сообщил, что "ожидаются" дополнительные поставки самолетов F -16, а также французских Mirage- и шведских Gripen .

BBC: Когда или количество, вы можете сказать?

Генерал Гаврилюк: Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать.

BBC: А когда вы сказали "ожидается", вы имеете в виду все эти самолеты, и "Мираж", и "Грипен", или только какой-то из них, F-16?

Генерал Гаврилюк: Практически вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду.

Начиная с лета, вооружение из США поступает в Украину из-за новой программы приоритетных потребностей под названием PURL: европейские союзники покупают оружие в США и передают Киеву. Ряд стран ЕС и Канада уже согласились выделить совместно 2 млрд долларов. Первые поставки по этому механизму, по словам Гаврилюка, уже прибыли в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что разрешение на дальнобойные удары вглубь России развязывают украинским военным руки и дают возможность бить по ВПК врага, аэродромам и другим критическим объектам, задействуемым страной-агрессором для ведения войны. Главное, чтобы было с чем работать, считает военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".