Украина получит дополнительные 2 миллиарда евро: что будут производить за эти деньги

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной о направлении 2 миллиардов евро для производства БПЛА. Об этом Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время совместного заявления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник в Брюсселе перед началом заседания безопасности Коллегии Еврокомиссии.
Европа направит 2 миллиарда евро на дроны для Украины – фон дер Ляйен
По ее словам, Европа должна "дать сильный и единственный ответ на вторжение российских дронов на наши границы".
Как сообщалось, Коллегия Еврокомиссии проведет во вторник, 30 сентября, заседание безопасности в Брюсселе при участии генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что генерал Гаврилюк сообщил, что "ожидаются" дополнительные поставки самолетов F-16, а также французских Mirage — и шведских Gripen. Об этом в интервью BBC заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
BBC: Когда или количество, вы можете сказать?
Генерал Гаврилюк: Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать.
BBC: А когда вы сказали "ожидается", вы имеете в виду все эти самолеты, и "Мираж", и "Грипен", или только какой-то из них, F -16?
Генерал Гаврилюк: Практически вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду.