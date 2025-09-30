Украина получит дополнительные 2 миллиарда евро: что будут производить за эти деньги

Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной о направлении 2 миллиардов евро для производства БПЛА. Об этом Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время совместного заявления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник в Брюсселе перед началом заседания безопасности Коллегии Еврокомиссии.

Европа направит 2 миллиарда евро на дроны для Украины – фон дер Ляйен

"Если мы и дальше считаем, что Украина – это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено в общей сложности 2 миллиарда евро. Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС извлечь пользу из этой технологии", — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа должна "дать сильный и единственный ответ на вторжение российских дронов на наши границы".

"Именно поэтому мы предложим немедленные меры по созданию "стены дронов" в рамках инициативы Eastern Flank Watch. Мы должны двигаться вперед вместе с Украиной и НАТО", — добавила президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, Коллегия Еврокомиссии проведет во вторник, 30 сентября, заседание безопасности в Брюсселе при участии генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что генерал Гаврилюк сообщил, что "ожидаются" дополнительные поставки самолетов F-16, а также французских Mirage — и шведских Gripen. Об этом в интервью BBC заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

BBC: Когда или количество, вы можете сказать?

Генерал Гаврилюк: Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать.

BBC: А когда вы сказали "ожидается", вы имеете в виду все эти самолеты, и "Мираж", и "Грипен", или только какой-то из них, F -16?

Генерал Гаврилюк: Практически вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду.