Україна остаточно захлинеться через нові страшні удари Путіна: озвучено тривожну заяву про мету і терміни

Росія з наближенням осінньо-зимового періоду може активізувати атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру України. Саме тому Рада національної безпеки і оборони перевірила готовність регіонів до роботи в умовах можливих нових ударів. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко після засідання Ради національної безпеки і оборони.

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За його словами, засідання відбулося під головуванням президента Володимира Зеленського, а головною темою стало виконання Комплексних планів стійкості регіонів, затверджених навесні 2026 року. Учасники проаналізували готовність областей до роботи в умовах можливих криз, а також заслухали доповіді прем'єр-міністра, урядовців, керівників обласних військових адміністрацій і мерів Києва та Львова.

Клименко наголосив, що Росія не відмовляється від тактики ударів по цивільній інфраструктурі та, ймовірно, посилюватиме її з наближенням холодів.

"Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Сьогоднішня нічна атака на Київщину ще раз підтвердила: ворог продовжує цілеспрямований терор цивільного населення. І з наближенням осінньо-зимового періоду такі загрози лише зростатимуть", – заявив секретар РНБО.

Під час засідання окрему увагу приділили роботі систем життєзабезпечення у разі нових масованих атак. Йшлося насамперед про безперебійну роботу електро-, тепло- та водопостачання, а також про готовність місцевої влади оперативно реагувати на можливі кризові ситуації.

За словами Клименка, відповідальність за виконання затверджених планів покладена безпосередньо на керівників областей і громад.

"Наше завдання – бути готовими до будь-якого сценарію. Насамперед ідеться про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання. Кожен відповідальний керівник має забезпечити виконання затверджених планів стійкості та нести персональну відповідальність за результат", – підкреслив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній народний депутат Борислав Береза звинуватив центральну владу у зриві підготовки Києва до нового опалювального сезону. На його думку, кошти, які мали бути використані для посилення енергетичної безпеки столиці, місяцями залишалися невикористаними, що могло поставити місто під загрозу напередодні зими.