Украина окончательно захлебнется из-за новых страшных ударов Путина: озвучено тревожное заявление о целях и сроках

Россия по мере приближения осенне-зимнего периода может активизировать атаки на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. Именно поэтому Совет национальной безопасности и обороны проверил готовность регионов к работе в условиях возможных новых ударов. Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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По его словам, заседание прошло под председательством президента Владимира Зеленского, а главной темой стало выполнение Комплексных планов устойчивости регионов, утвержденных весной 2026 года. Участники проанализировали готовность областей к работе в условиях возможных кризисов, а также заслушали доклады премьер-министра, членов правительства, руководителей областных военных администраций и мэров Киева и Львова.

Клименко подчеркнул, что Россия не отказывается от тактики ударов по гражданской инфраструктуре и, вероятно, будет усугублять ее с приближением холодов.

"Россия не откажется от попыток нанести удары по энергетической и критической инфраструктуре. Нынешняя ночная атака на Киевщину еще раз подтвердила: враг продолжает целенаправленный террор гражданского населения. И с приближением осенне-зимнего периода такие угрозы будут только расти", – заявил секретарь СНБО.

В ходе заседания особое внимание было уделено работе систем жизнеобеспечения в случае новых массированных атак. Речь шла, прежде всего, о бесперебойной работе электро-, тепло- и водоснабжения, а также о готовности местных властей оперативно реагировать на возможные кризисные ситуации.

По словам Клименко, ответственность за выполнение утвержденных планов возложена непосредственно на руководителей областей и общин.

"Наша задача – быть готовыми к любому сценарию. В первую очередь речь идет о бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения. Каждый ответственный руководитель должен обеспечить исполнение утвержденных планов устойчивости и нести персональную ответственность за результат", – подчеркнул он.

Портал " Комментарии" уже писал, что бывший народный депутат Борислав Береза обвинил центральные власти в срыве подготовки Киева к новому отопительному сезону. По его мнению, средства, которые должны использоваться для усиления энергетической безопасности столицы, месяцами оставались неиспользованными, что могло поставить город под угрозу накануне зимы.