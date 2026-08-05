logo

BTC/USD

64718

ETH/USD

1914.44

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина окончательно захлебнется из-за новых страшных ударов Путина: озвучено тревожное заявление о целях и сроках
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина окончательно захлебнется из-за новых страшных ударов Путина: озвучено тревожное заявление о целях и сроках

В СНБО предупредили об угрозах для энергетики, систем ПВО и критической инфраструктуры в преддверии отопительного сезона

5 августа 2026, 21:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия по мере приближения осенне-зимнего периода может активизировать атаки на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. Именно поэтому Совет национальной безопасности и обороны проверил готовность регионов к работе в условиях возможных новых ударов. Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Украина окончательно захлебнется из-за новых страшных ударов Путина: озвучено тревожное заявление о целях и сроках

Фото: из открытых источников

По его словам, заседание прошло под председательством президента Владимира Зеленского, а главной темой стало выполнение Комплексных планов устойчивости регионов, утвержденных весной 2026 года. Участники проанализировали готовность областей к работе в условиях возможных кризисов, а также заслушали доклады премьер-министра, членов правительства, руководителей областных военных администраций и мэров Киева и Львова.

Клименко подчеркнул, что Россия не отказывается от тактики ударов по гражданской инфраструктуре и, вероятно, будет усугублять ее с приближением холодов.

"Россия не откажется от попыток нанести удары по энергетической и критической инфраструктуре. Нынешняя ночная атака на Киевщину еще раз подтвердила: враг продолжает целенаправленный террор гражданского населения. И с приближением осенне-зимнего периода такие угрозы будут только расти", – заявил секретарь СНБО.

В ходе заседания особое внимание было уделено работе систем жизнеобеспечения в случае новых массированных атак. Речь шла, прежде всего, о бесперебойной работе электро-, тепло- и водоснабжения, а также о готовности местных властей оперативно реагировать на возможные кризисные ситуации.  

По словам Клименко, ответственность за выполнение утвержденных планов возложена непосредственно на руководителей областей и общин.

"Наша задача – быть готовыми к любому сценарию. В первую очередь речь идет о бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения. Каждый ответственный руководитель должен обеспечить исполнение утвержденных планов устойчивости и нести персональную ответственность за результат", – подчеркнул он.

Портал " Комментарии" уже писал, что бывший народный депутат Борислав Береза обвинил центральные власти в срыве подготовки Киева к новому отопительному сезону. По его мнению, средства, которые должны использоваться для усиления энергетической безопасности столицы, месяцами оставались неиспользованными, что могло поставить город под угрозу накануне зимы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости