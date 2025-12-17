logo_ukra

Україна остаточно довела РФ до розпачу: стало відомо про несподівану тактику
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна остаточно довела РФ до розпачу: стало відомо про несподівану тактику

Українські підводні дрони навчилися вести приховані засідки, що дає змогу знищувати ворожі субмарини навіть у добре захищених портах

17 грудня 2025, 10:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Удар по підводному човну класу "Варшав’янка" у порту Новоросійська продемонстрував ефективність українських підводних дронів, які здатні діяти з прихованих позицій та чекати на ворожі судна. Після цього інциденту росіяни, ймовірно, посилять заходи безпеки, що обмежить рух кораблів і підводних човнів, здатних завдавати ракетних ударів по Україні, заявив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.

Україна остаточно довела РФ до розпачу: стало відомо про несподівану тактику

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що російські кораблі та підводні човни, які базуються в Новоросійську, залишаються найбільшою загрозою для України в Чорному морі, адже регулярно запускають десятки крилатих ракет "Калібр". Наприклад, 13 грудня вони випустили 16 ракет, і близько 20% з них досягли цілей, що підкреслює важливість контрзаходів українських сил.

Риженко відзначив високий рівень складності операції: дрони змогли проникнути в добре захищений порт і завдати серйозної шкоди підводному човну. За його словами, це свідчить про те, що Росія зараз відчуває значну загрозу та перебуває в стані тривоги.

Експерт підкреслив, що українські підводні дрони не обмежуються лише застосуванням у портах: вони можуть діяти на зовнішніх рейдах, влаштовуючи засідки та знищуючи кораблі й підводні човни, які виходять у море. Така тактика робить удари ефективними та менш ризикованими для українських сил безпеки.

Капітан також звернув увагу на технологічні удосконалення дронів: раніше вони швидко виявлялися на поверхні води, і противник використовував авіацію, дрони та надводні підрозділи для їх перехоплення. Нині нові дрони забезпечують несподіваність і ефективність ударів, що створює значну стратегічну перевагу для України.

Як вже писали "Коментарі", попри скорочення кількості пунктів у мирному плані США, для України залишилися низка складних і принципових питань. Про це у розмові з Главредом розповів військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.



