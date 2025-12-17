Украина окончательно довела РФ до отчаяния: стало известно о неожиданной тактике

Удар по подлодке класса "Варшавянка" в порту Новороссийска продемонстрировал эффективность украинских подводных дронов, которые способны действовать со скрытых позиций и ждать вражеских суден. После этого инцидента россияне, вероятно, усилят меры безопасности, что ограничит движение кораблей и подлодок, способных наносить ракетные удары по Украине, заявил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что базирующиеся в Новороссийске российские корабли и подлодки остаются наибольшей угрозой для Украины в Черном море, ведь регулярно запускают десятки крылатых ракет "Калибр". К примеру, 13 декабря они выпустили 16 ракет, и около 20% из них достигли целей, что подчеркивает важность контрмер украинских сил.

Рыженко отметил высокий уровень сложности операции: дроны смогли проникнуть в хорошо защищенный порт и нанести серьезный ущерб подлодке. По его словам, это свидетельствует о том, что Россия сейчас испытывает значительную угрозу и находится в состоянии тревоги.

Эксперт подчеркнул, что украинские подводные дроны не ограничиваются применением в портах: они могут действовать на внешних рейдах, устраивая засады и уничтожая корабли и подводные лодки, которые выходят в море. Такая тактика делает удары эффективными и менее рискованными для сил безопасности Украины.

Капитан также обратил внимание на технологические усовершенствования дронов: раньше они быстро оказывались на поверхности воды, и противник использовал авиацию, дроны и надводные подразделения для их перехвата. В настоящее время новые дроны обеспечивают неожиданность и эффективность ударов, что создает значительное стратегическое преимущество для Украины.

