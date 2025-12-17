logo

BTC/USD

86395

ETH/USD

2923.96

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина окончательно довела РФ до отчаяния: стало известно о неожиданной тактике
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина окончательно довела РФ до отчаяния: стало известно о неожиданной тактике

Украинские подводные дроны научились вести скрытые засады, что позволяет уничтожать вражеские субмарины даже в хорошо защищенных портах.

17 декабря 2025, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Удар по подлодке класса "Варшавянка" в порту Новороссийска продемонстрировал эффективность украинских подводных дронов, которые способны действовать со скрытых позиций и ждать вражеских суден. После этого инцидента россияне, вероятно, усилят меры безопасности, что ограничит движение кораблей и подлодок, способных наносить ракетные удары по Украине, заявил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

Украина окончательно довела РФ до отчаяния: стало известно о неожиданной тактике

Фото: из открытых источников

Он отметил, что базирующиеся в Новороссийске российские корабли и подлодки остаются наибольшей угрозой для Украины в Черном море, ведь регулярно запускают десятки крылатых ракет "Калибр". К примеру, 13 декабря они выпустили 16 ракет, и около 20% из них достигли целей, что подчеркивает важность контрмер украинских сил.

Рыженко отметил высокий уровень сложности операции: дроны смогли проникнуть в хорошо защищенный порт и нанести серьезный ущерб подлодке. По его словам, это свидетельствует о том, что Россия сейчас испытывает значительную угрозу и находится в состоянии тревоги.

Эксперт подчеркнул, что украинские подводные дроны не ограничиваются применением в портах: они могут действовать на внешних рейдах, устраивая засады и уничтожая корабли и подводные лодки, которые выходят в море. Такая тактика делает удары эффективными и менее рискованными для сил безопасности Украины.

Капитан также обратил внимание на технологические усовершенствования дронов: раньше они быстро оказывались на поверхности воды, и противник использовал авиацию, дроны и надводные подразделения для их перехвата. В настоящее время новые дроны обеспечивают неожиданность и эффективность ударов, что создает значительное стратегическое преимущество для Украины.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на сокращение количества пунктов в мирном плане США, для Украины остались ряд сложных и принципиальных вопросов. Об этом в разговоре с Главредом рассказал военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости