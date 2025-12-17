"Межі цинізму немає": названо страшну загрозу для України від мирного плану США

Попри скорочення кількості пунктів у мирному плані США, для України залишилися низка складних і принципових питань. Про це у розмові з Главредом розповів військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

На його думку, мирний план Трампа не можна назвати повністю американським. Його основу фактично створили представники Росії, країни-агресора, і лише передали американській стороні. Дональд Трамп, в свою чергу, представив його як власну ініціативу.

Найгостріші питання для Києва залишаються невирішеними — передусім це питання територіальної цілісності та гарантій безпеки. Українське військово-політичне керівництво наполягає на реальних гарантіях від західних партнерів. І це не випадково: раніше підписані Україною угоди про гарантії безпеки з європейськими державами не набули юридичної сили, оскільки не були ратифіковані парламентами цих країн. Через це вони фактично не можуть захистити державу.

На відміну від європейських союзників, США могли б надати Україні справжні гарантії безпеки, оскільки мають подібні угоди з іншими країнами, як Ізраїль, Японія чи Південна Корея. Проте наразі американська сторона не готова на такі кроки. Натомість у плані Трампа переважають ультимативні умови Москви: Україна повинна поступитися всім вимогам Росії без отримання адекватних гарантій безпеки.

"Цинічно порушується навіть питання гарантій від самої Росії. Якщо ситуація розвиватиметься далі, нам можуть запропонувати дозволити російські війська до Дніпра, і лише після цього Москва підпише угоду та нібито забезпечить нашу безпеку. У цинізму Путіна немає меж, на жаль, і Трамп не відстає", — підкреслив Романенко.

