"Границы цинизма нет": названа страшная угроза для Украины от мирного плана США

Несмотря на сокращение количества пунктов в мирном плане США, для Украины остались ряд сложных и принципиальных вопросов. Об этом в разговоре с Главредом рассказал военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его мнению, мирный план Трампа нельзя назвать полностью американским. Его основу фактически создали представители России, страны-агрессора и только передали американской стороне. Дональд Трамп в свою очередь представил его как собственную инициативу.

Самые острые вопросы для Киева остаются нерешенными — это прежде всего вопрос территориальной целостности и гарантий безопасности. Украинское военно-политическое руководство настаивает на реальных гарантиях западных партнеров. И это не случайно: ранее подписанные Украиной соглашения о гарантиях безопасности с европейскими государствами не вступили в юридическую силу, поскольку не были ратифицированы парламентами этих стран. Поэтому они фактически не могут защитить государство.

В отличие от европейских союзников США могли бы предоставить Украине настоящие гарантии безопасности, поскольку имеют подобные соглашения с другими странами, как Израиль, Япония или Южная Корея. Однако американская сторона не готова на такие шаги. В плане же Трампа преобладают ультимативные условия Москвы: Украина должна уступить все требования России без получения адекватных гарантий безопасности.

"Цинически поднимается даже вопрос гарантий от самой России. Если ситуация будет развиваться дальше, нам могут предложить разрешить российские войска к Днепру, и только после этого Москва подпишет соглашение и якобы обеспечит нашу безопасность. У цинизма Путина нет предела, к сожалению, и Трамп не отстает", — подчеркнул Романенко.

