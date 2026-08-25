Україна остаточно довела РФ до найгіршої втрати: ця проблеми вже викликає паніку у Путіна

Російська бойова авіація поступово опиняється у ситуації, коли втрати літаків стає дедалі складніше компенсувати. Частину радянських моделей РФ узагалі більше не виробляє, тоді як можливості випуску сучасніших машин залишаються обмеженими. Про це заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан. За його словами, удари Сил оборони по російській авіації мають накопичувальний ефект, оскільки знищені машини неможливо швидко замінити.

Фото: з відкритих джерел

Особливо показовою є ситуація з МіГ-29. Нові літаки цього типу Росія не випускає, тому в разі втрат може покладатися лише на машини, які залишилися на складах або базах зберігання.

"МіГ-29 вони вже компенсувати не можуть, виключно зі старих запасів, тому що вони їх не продукують", — пояснив Хазан.

Складнощі виникають і з Су-34. За наведеними авіатором оцінками, російська промисловість здатна виробляти приблизно 19–21 бойовий літак на рік. Тому систематичне знищення справних машин поступово посилює навантаження на авіапарк РФ.

Особливо цінними цілями Хазан називає стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-95. Їх використовують для завдання ударів, а втрата кожної такої машини має для Москви значні військові та фінансові наслідки.

"Знищення навіть одного бомбардувальника для Росії — еквівалент сотень мільйонів втрачених доларів", — зазначив авіатор.

При цьому йдеться не лише про техніку, яка роками перебуває на зберіганні. Українські удари знищують літаки, які Росія реально може використовувати у війні.

"Це повністю справні літаки, які використовують росіяни для ударів по Україні", — наголосив Хазан.

Портал "Коментарі" вже писав, що перехід до справжніх переговорів про завершення війни стане можливим лише тоді, коли Росія відчує критичне посилення військового та економічного тиску. Поки Кремль зберігає ресурси для ведення бойових дій і сподівається досягти поставлених цілей силою, розраховувати на суттєві поступки Москви передчасно.