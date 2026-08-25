Це відіб'є бажання у Путіна диктувати свої вимоги: названо два удари по РФ, які припинять війну

Перехід до справжніх переговорів про завершення війни стане можливим лише тоді, коли Росія відчує критичне посилення військового та економічного тиску. Поки Кремль зберігає ресурси для ведення бойових дій і сподівається досягти поставлених цілей силою, розраховувати на суттєві поступки Москви передчасно. Таку оцінку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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Він наголосив, що велика кількість публічних заяв про дипломатичні контакти ще не свідчить про наближення реальної угоди. Найважливіші переговорні процеси зазвичай відбуваються без камер, тому очікувати прориву лише через можливі візити американських представників не варто.

"Серйозні переговори під камерами, телевізійними камерами не проводяться. Це очевидно. І тому є очікування, що зараз щось відбувається, коли приїдуть Віткофф і Кушнер сюди, не доводиться, що вони, власне, з собою привезуть", — сказав Огризко.

За його оцінкою, Сполучені Штати можуть шукати нову переговорну конструкцію для Києва та Москви. Серед можливих сценаріїв — припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення. Проте Кремль навряд чи прийме подібний варіант, поки вважає, що ситуацію на фронті ще можна змінити на свою користь.

Зламати цей розрахунок Росії, переконаний дипломат, можуть два фактори: системні удари по нафтовій інфраструктурі РФ та ураження критичних підприємств російського військово-промислового комплексу.

"Доти, доки українська балістика не почне винищувати російські нафтопереробні заводи за Уралом і коли українська балістика почне винищувати російський ВПК у тих його елементах, які є критично важливими для виробництва ракет і дронів", — пояснив він.

Посилення такого тиску, за словами Огризка, здатне кардинально змінити переговорні позиції сторін.

"Якщо ці два елементи будуть реалізовані, тоді вже не Путін буде диктувати умови, а ми будемо диктувати Путіну умови", — наголосив дипломат.

Додатковим фактором він назвав економічні проблеми Росії — дефіцит бюджету, труднощі регіонів та скорочення резервів. Тому вирішальним для переговорів може стати момент, коли ці проблеми разом із військовими втратами суттєво звузять можливості Кремля продовжувати війну.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія повинна відмовитися від імперських амбіцій та раз і назавжди визначити межі власної держави, оскільки її постійне прагнення захоплювати території сусідів становить реальну загрозу для Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.