Переход к настоящим переговорам о завершении войны станет возможным только тогда, когда Россия почувствует критическое усиление военного и экономического давления. Пока Кремль сохраняет ресурсы для ведения боевых действий и надеется добиться поставленных целей силой, рассчитывать на существенные уступки Москвы преждевременно. Такую оценку высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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Он подчеркнул, что большое количество публичных заявлений о дипломатических контактах еще не свидетельствует о приближении реального соглашения. Важнейшие переговорные процессы обычно проходят без камер, поэтому ожидать прорыва только из-за возможных визитов американских представителей не стоит.

"Серьезные переговоры под камерами, телевизионными камерами не проводятся. Это очевидно. И потому есть ожидание, что сейчас что-то происходит, когда приедут Виткофф и Кушнер сюда, не приходится, что они, собственно, привезут с собой", — сказал Огрызко.

По его оценке, США могут искать новую переговорную конструкцию для Киева и Москвы. Среди возможных сценариев – прекращение боевых действий по нынешней линии столкновения. Однако Кремль вряд ли примет подобный вариант, пока считает, что ситуацию на фронте можно еще изменить в свою пользу.

Сломать этот расчет России, уверен дипломат, могут два фактора: системные удары по нефтяной инфраструктуре РФ и поражение критических предприятий российского военно-промышленного комплекса.

"До тех пор, пока украинская баллистика не начнет истреблять российские нефтеперерабатывающие заводы за Уралом и когда украинская баллистика начнет истреблять российский ВПК в тех его элементах, которые критически важны для производства ракет и дронов", — пояснил он.

Усиление такого давления, по словам Огрызко, способно кардинально изменить переговорные позиции сторон.

"Если эти два элемента будут реализованы, тогда уже не Путин будет диктовать условия, а мы будем диктовать Путину условия", — подчеркнул дипломат.

Дополнительным фактором он назвал экономические проблемы России – дефицит бюджета, трудности регионов и сокращение резервов. Поэтому решающим для переговоров может стать момент, когда эти проблемы вместе с военными потерями существенно сузят возможности Кремля продолжать войну.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия должна отказаться от имперских амбиций и раз и навсегда определить границы собственного государства, поскольку ее постоянное стремление захватывать территории соседей представляет реальную угрозу для Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.