Украина окончательно довела РФ до худшей утраты: эта проблема уже вызывает панику у Путина

Российская боевая авиация постепенно оказывается в ситуации, когда потери самолетов становится все сложнее компенсировать. Часть советских моделей РФ вообще больше не производит, тогда как возможности выпуска более современных машин остаются ограниченными. Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан. По его словам, удары сил обороны по российской авиации имеют накопительный эффект, поскольку уничтоженные машины невозможно быстро заменить.

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Особенно показательна ситуация с МиГ-29. Новые самолеты этого типа Россия не выпускает, поэтому в случае потерь может полагаться только на оставшиеся на складах или базах хранения машины.

"МиГ-29 они уже компенсировать не могут, исключительно из старых запасов, потому что они их не производят", — пояснил Хазан.

Сложности возникают и из Су-34. По приведенным авиатором оценкам, российская промышленность способна производить примерно 19–21 боевой самолет в год. Поэтому систематическое уничтожение исправных машин постепенно усиливает погрузку на авиапарк РФ.

Особо ценными целями Хазан называет стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95. Их используют для нанесения ударов, а потеря каждой такой машины имеет для Москвы значительные военные и финансовые последствия.

"Уничтожение даже одного бомбардировщика для России — эквивалент сотен миллионов потерянных долларов", — отметил авиатор.

При этом речь идет не только о технике, которая годами находится на хранении. Украинские удары уничтожают самолеты, которые реально Россия может использовать в войне.

"Это полностью исправные самолеты, которые используют россияне для ударов по Украине", — подчеркнул Хазан.

Портал "Комментарии" уже писал , что переход к настоящим переговорам о завершении войны станет возможным только тогда, когда Россия почувствует критическое усиление военного и экономического давления. Пока Кремль сохраняет ресурсы для ведения боевых действий и надеется добиться поставленных целей силой, рассчитывать на существенные уступки Москвы преждевременно.