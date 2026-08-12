Україна остатчоно залишиться без зброї: Зеленського розгромили за фатальну помилку

Україна ризикує зіткнутися з додатковими труднощами у питанні отримання озброєння від міжнародних партнерів. Політик і блогер Борислав Береза вважає, що причиною може бути не лише позиція окремих держав, а й спосіб, у який Київ веде переговори про військову допомогу.

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Коментуючи відмову Південної Кореї постачати Україні летальну зброю, Береза заявив, що публічні звернення президента Володимира Зеленського не дали бажаного результату. На його думку, дипломатичні питання такого рівня доцільніше вирішувати непублічно, використовуючи переговорні канали та посередників.

За словами політика, українська влада звернулася до Сеула із проханням про озброєння та системи протиповітряної оборони, однак отримала чіткий сигнал про небажання корейської сторони змінювати свою політику.

"Ви отримали публічну відповідь, вірніше, публічну відмову", — заявив Береза.

Він вважає, що Києву варто було б використати досвід Ізраїлю, який шукає альтернативні шляхи придбання необхідних військових ресурсів. На думку Берези, Україна могла б залучати треті країни та посередників для домовленостей із державами, які не готові напряму постачати зброю.

Окремо політик звернув увагу на військову співпрацю Північної Кореї з Росією. Пхеньян, за його словами, продовжує забезпечувати Москву військовими ресурсами, тоді як Україні доводиться шукати додаткові можливості для отримання необхідного озброєння.

Береза закликав Зеленського змінити підхід до переговорів із потенційними партнерами.

"Зеленський, вам потрібні посередники, які можуть вам забезпечити бажане? Та я вам їх дав", — сказав політик.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна погодилася тимчасово припинити удари по танкерах у Чорному морі після прохання американської сторони, однак така домовленість не означає безстрокової відмови Києва від атак на російські об'єкти. Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи переговори України та США.