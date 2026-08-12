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Украина окончательно останется без оружия: Зеленского разгромили за роковую ошибку

Политик заявил, что президент избрал не самый эффективный способ переговоров с Южной Кореей и призвал использовать посредников для получения необходимого вооружения

12 августа 2026, 19:05
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Клименко Елена

Украина рискует столкнуться с дополнительными сложностями в вопросе получения вооружения от международных партнеров. Политик и блогер Борислав Береза считает, что причиной может быть не только позиция отдельных государств, но и способ, которым Киев ведет переговоры о военной помощи.

Украина окончательно останется без оружия: Зеленского разгромили за роковую ошибку

Фото: из открытых источников

Комментируя отказ Южной Кореи поставлять Украине летальное оружие, Береза заявил, что публичные обращения президента Владимира Зеленского не принесли желаемого результата. По его мнению, дипломатические вопросы такого уровня более целесообразно решать непублично, используя переговорные каналы и посредников.

По словам политика, украинские власти обратились к Сеулу с просьбой о вооружении и системах противовоздушной обороны, однако получили четкий сигнал о нежелании корейской стороны изменять свою политику.

"Вы получили публичный ответ, вернее, публичный отказ", — заявил Береза.

Он считает, что Киеву следовало использовать опыт Израиля, который ищет альтернативные пути приобретения необходимых военных ресурсов. По мнению Березы, Украина могла бы привлекать третьи страны и посредников для договоренностей с государствами, не готовыми напрямую поставлять оружие.  

Отдельно политик обратил внимание на военное сотрудничество Северной Кореи с Россией. Пхеньян, по его словам, продолжает снабжать Москву военными ресурсами, тогда как Украине приходится искать дополнительные возможности для получения необходимого вооружения.

Береза призвал Зеленского изменить подход к переговорам с потенциальными партнерами.

"Зеленский, вам нужны посредники, которые могут обеспечить желаемое? Но я вам их дал", — сказал политик.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина согласилась временно прекратить удары по танкерам в Черном море после просьбы американской стороны, однако такая договоренность не означает бессрочного отказа Киева от атак на российские объекты. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя переговоры Украины и США.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sOjfNig7Gvg&t=6s
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