У нас послуга проста: США поставили жорстку вимогу через різкий ультиматум Україні

Україна погодилася тимчасово припинити удари по танкерах у Чорному морі після прохання американської сторони, однак така домовленість не означає безстрокової відмови Києва від атак на російські об'єкти. Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи переговори України та США.

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За його словами, віцепрезидент США Джей Ді Венс передав Києву прохання Вашингтона не атакувати танкери, які перевозять російську нафту. Причина, як пояснив експерт, пов'язана не лише з Росією, а й з інтересами американських та інших компаній на світовому енергетичному ринку.

Давидюк зазначив, що Україна продемонструвала готовність дослухатися до партнерів.

"Нам сказали не бити по танкерах у морі. Ми почули", — заявив політолог.

Водночас він наголосив, що у міжнародній політиці домовленості передбачають взаємні кроки. На думку Давидюка, якщо Київ іде назустріч Вашингтону, Україна має отримати необхідну підтримку для захисту власної території.

"В нас послуга проста. Ракети Patriot, антибалістика, те, що допоможе захистити наші міста", — сказав він.

Експерт підкреслив, що українські удари по російському флоту стали одним із найефективніших інструментів протидії Москві. Водночас Київ, за його словами, готовий дотримуватися досягнутих домовленостей із партнерами.

При цьому Давидюк застеріг, що нинішню паузу не варто сприймати як остаточну відмову від таких операцій.

"Пауз немає вічних. Якщо не буде йти комунікація, то хто його знає, які сценарії будуть у майбутньому", — зазначив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко різко висловився про спроби влади сформувати навколо президента Володимира Зеленського образ головного українського патріота. Свою позицію він озвучив у відео на YouTube, де окремо зупинився на темі створення українського національного пантеону та меморіалізації видатних діячів.