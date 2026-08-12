У нас услуга проста: США поставили жесткое требование из-за резкого ультиматума Украины

Украина согласилась на время прекратить удары по танкерам в Черном море после просьбы американской стороны, однако такая договоренность не означает бессрочного отказа Киева от атак на российские объекты. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя переговоры Украины и США.

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По его словам, вице-президент США Джей Ди Венс передал Киеву просьбу Вашингтона не атаковать танкеры, перевозящие российскую нефть. Причина, как пояснил эксперт, связана не только с Россией, но и интересами американских и других компаний на мировом энергетическом рынке.

Давидюк отметил, что Украина продемонстрировала готовность прислушиваться к партнерам.

"Нам сказали не бить по танкерам в море. Мы услышали", — заявил политолог.

В то же время, он отметил, что в международной политике договоренности предусматривают взаимные шаги. По мнению Давидюка, если Киев идет навстречу Вашингтону, Украина должна получить необходимую поддержку для защиты своей территории.

"У нас услуга проста. Ракеты Patriot, антибаллистика, то, что поможет защитить наши города", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что украинские удары по российскому флоту стали одним из самых эффективных инструментов противодействия Москве. В то же время Киев, по его словам, готов соблюдать достигнутые договоренности с партнерами.

При этом Давидюк предостерег, что нынешнюю паузу не следует воспринимать как окончательный отказ от таких сделок.

"Пауз нет вечных. Если не будет идти коммуникация, то кто его знает, какие сценарии будут в будущем", — отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко резко высказался о попытках власти сформировать вокруг президента Владимира Зеленского образ главного украинского патриота. Свою позицию он озвучил в видео на YouTube, где отдельно остановился на создании украинского национального пантеона и мемориализации выдающихся деятелей.