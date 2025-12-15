Україна опинилася на межі: на Заході нажахали прогнозом неминучості колапсу

У 2023 році Росія посилила свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, зробивши їх більш інтенсивними та масштабними, ніж будь-коли раніше. Ці удари, здійснені за допомогою безпілотників і ракет, поставили країну на межу енергетичного колапсу, загрожуючи серйозними наслідками для населення, особливо в зимовий період. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела серед посадовців і експертів.

Фото: з відкритих джерел

З початку жовтня атаки призвели до серйозного дефіциту електроенергії по всій країні, а найбільше постраждали лінії передачі, які забезпечують електропостачання зі заходу на схід. Це розділяє країну на дві частини, зокрема, складніша ситуація склалася на сході, де рівень енергетичних запасів близький до критичного. Як зазначає один з європейських дипломатів, "ми на межі повного блекауту на сході країни".

Визначити точну кількість атак, необхідних для повного відключення енергетичної системи, дуже складно, оскільки це залежить від багатьох факторів, таких як масштаби руйнувань і швидкість відновлення інфраструктури. Проте вже зараз система протиповітряної оборони України виявила вразливі точки, що ускладнює захист енергомережі.

У столиці, Києві, жителі залишаються без світла до 16 годин на добу, а підприємства змушені працювати на генераторах. На фоні цього українські посадовці почали обговорювати можливість введення енергетичного перемир'я: Росія зупиняє атаки на енергетичні об'єкти України, а Україна — на російську нафтову та газову інфраструктуру.

Народний депутат Вікторія Гриб вже кілька тижнів публічно закликає до такої угоди, щоб полегшити зимові умови для українців. Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до енергетичного перемир'я, проте США вважають, що Київ наближається до можливого ширшого договору, який може стати основою для мирного припинення бойових дій.

Як вже писали "Коментарі", за даними моніторингових каналів, Росія почала підготовку до нового масштабного обстрілу території України. Основними ймовірними цілями атаки називають об’єкти на заході країни. Експерти наголошують, що це може стати одним із наймасовіших ударів з початку повномасштабної війни.