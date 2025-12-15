Окупанти знову готуються до нещадного обстрілу України: монітори назвали можливі цілі

За даними моніторингових каналів, Росія почала підготовку до нового масштабного обстрілу території України. Основними ймовірними цілями атаки називають об’єкти на заході країни. Експерти наголошують, що це може стати одним із наймасовіших ударів з початку повномасштабної війни.

Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, Росія планує використати кілька типів авіації та ракетного озброєння. Серед них — до п’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160, п’ять МіГ-31К, а також три морські носії крилатих ракет "Калібр". Крім того, очікується застосування великої кількості ударних безпілотників та балістичних ракет. У ці хвилини Ту-95МС перекидаються з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс" для участі в майбутніх ударах.

Станом на 13 грудня на аеродромі Приморсько-Ахтарськ зосереджено близько 200 ударних дронів, які готуються до використання у масованому нападі. Також до бойового застосування готово приблизно 24 крилаті ракети типу "Калібр", що може значно посилити руйнівну силу атак.

Монітори радять громадянам заздалегідь подбати про власну безпеку. Зокрема, варто забезпечити наявність резервних джерел живлення для техніки, запасів води та необхідних продуктів, щоб бути готовими до можливих перебоїв у постачанні електроенергії та комунальних послуг.

Як вже писали "Коментарі", переговори щодо припинення війни в Україні набули нового, вирішального значення. За оцінками експертів, укласти мирну угоду можна до Різдва. Німецьке видання BILD відзначає активізацію тиску США на Київ та участь спецпосланців президента Дональда Трампа у процесі. Минулого вікенду в Берліні пройшли одні з найнапруженіших переговорів від початку повномасштабного вторгнення Росії. До столиці Німеччини прибули спецпосланці Трампа — Світ Віткофф та Джаред Кушнер. Планується, що 15 грудня вони зустрінуться з канцлером Фрідріхом Мерцем та президентом України Володимиром Зеленським для продовження обговорень.