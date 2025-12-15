Оккупанты снова готовятся к беспощадному обстрелу Украины: мониторы назвали возможные цели

По данным мониторинговых каналов, Россия начала подготовку к новому масштабному обстрелу территории Украины. Основными возможными целями атаки называют объекты на западе страны. Эксперты отмечают, что это может стать одним из самых массовых ударов с начала полномасштабной войны.

Фото: из открытых источников

По имеющейся информации Россия планирует использовать несколько типов авиации и ракетного вооружения. Среди них — до пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, три Ту-160, пять МиГ-31К, а также три морских носителя крылатых ракет "Калибр". Кроме того, ожидается применение большого количества ударных беспилотников и баллистических ракет. В эти минуты Ту-95МС перебрасываются с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" для участия в будущих ударах.

По состоянию на 13 декабря на аэродроме Приморско-Ахтарск сосредоточено около 200 ударных дронов, которые готовятся к использованию в массированном нападении. Также к боевому применению готово примерно 24 крылатых ракет типа "Калибр", что может значительно усилить разрушительную силу атак.

Мониторы советуют гражданам заранее позаботиться о собственной безопасности. В частности, следует обеспечить наличие резервных источников питания для техники, запасов воды и необходимых продуктов, чтобы быть готовыми к возможным перебоям в снабжении электроэнергией и коммунальными услугами.

Как уже писали "Комментарии", переговоры по прекращению войны в Украине приобрели новое, решающее значение. По оценкам экспертов, заключить мирное соглашение можно до Рождества. Немецкое издание BILD отмечает активизацию давления США на Киев и участие спецпосланников президента Дональда Трампа в процессе. В прошлом уикенде в Берлине прошли одни из самых напряженных переговоров с начала полномасштабного вторжения России. В столицу Германии прибыли спецпосланники Трампа — Мир Виткофф и Джаред Кушнер. Планируется, что 15 декабря они встретятся с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским для продления обсуждений.