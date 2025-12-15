Украина оказалась на грани: на Западе напугали прогнозом неизбежности коллапса

В 2023 году Россия усилила свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, сделав их более интенсивными и масштабными, чем когда-либо ранее. Эти удары, нанесенные с помощью беспилотников и ракет, поставили страну на грань энергетического коллапса, угрожая серьезными последствиями для населения, особенно в зимний период. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников и экспертов.

Фото: из открытых источников

С начала октября атаки привели к серьезному дефициту электроэнергии по всей стране, а больше всего пострадали линии передачи, обеспечивающие электроснабжение с запада на восток. Это разделяет страну на две части, в частности, более сложная ситуация сложилась на востоке, где уровень энергетических запасов близок к критическому. Как отмечает один из европейских дипломатов, "мы на грани полного блэкаута на востоке страны".

Определить точное количество атак, необходимых для полного отключения энергетической системы очень сложно, поскольку это зависит от многих факторов, таких как масштабы разрушений и скорость восстановления инфраструктуры. Однако уже сейчас система противовоздушной обороны Украины обнаружила уязвимые точки, что усложняет защиту энергосети.

В столице, Киеве, жители остаются без света до 16 часов в сутки, а предприятия вынуждены работать на генераторах. На фоне этого украинские чиновники начали обсуждать возможность введения энергетического перемирия: Россия останавливает атаки на энергетические объекты Украины, а Украина на российскую нефтяную и газовую инфраструктуру.

Народный депутат Виктория Гриб уже несколько недель публично призывает к такому соглашению, чтобы облегчить зимние условия для украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию, однако США полагают, что Киев приближается к возможному более широкому договору, который может стать основой для мирного прекращения боевых действий.

Как уже писали "Комментарии", по данным мониторинговых каналов, Россия начала подготовку к новому масштабному обстрелу территории Украины. Основными возможными целями атаки называют объекты на западе страны. Эксперты отмечают, что это может стать одним из самых массовых ударов с начала полномасштабной войны.