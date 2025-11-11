Україна обігнала весь світ за темпами виробництва безпілотників

Україна за останній рік стала світовим лідером у виробництві безпілотників, перетворившись, за даними Bloomberg, на справжню "наддержаву дронів". Понад 500 українських підприємств щорічно випускають близько 4 мільйонів БПЛА різних типів — від ударних апаратів великої дальності до дешевих FPV-дронів, що масово застосовуються на фронті.

Україна штампує дрони мільйонами

Аналітик американського центру RAND Corporation Майкл Бонерт підкреслив, що цей обсяг перевищує сукупне виробництво дронів усіх країн НАТО. Для порівняння, США виготовляють близько 100 тисяч безпілотників на рік, тоді як Україна вже перевершує цей показник у десятки разів, незважаючи на бойові умови.

Зараз українські виробники активно виходять на міжнародні ринки. Після років, присвячених виключно забезпеченню Збройних сил, експорт дронів став одним із нових стратегічних напрямків. Компанії шукають інвесторів та партнерів серед країн Альянсу, щоб масштабувати виробництво і частково перенести його за межі України, убезпечивши виробничі потужності від обстрілів.

Втім, українські інженери застерігають, що Європа не встигає переймати український досвід у сфері військових технологій. Один із розробників розповів виданню, що поки у Фінляндії лише налагоджували виробничу лінію для їхніх безпілотників, в Україні ця модель уже пройшла три покоління модернізації.

Український сектор БПЛА сьогодні став не лише ключовим елементом оборони, а й технологічним проривом, який формує нові стандарти ведення війни XXI століття.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на передовій — критичний момент. За словами Сергія Стерненка, поблизу Гуляйполя наші підрозділи змушені відійти: руйнування командування, вичерпання ресурсів і постійний тиск з боку ворога призводять до небезпечних поступів супротивника. Якщо залишити все як є — відступи перетворяться на день-за-днем втрати територій.