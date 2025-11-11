Украина обогнала весь мир по темпам производства беспилотников

Украина за последний год стала мировым лидером в производстве беспилотников, превратившись, по данным Bloomberg, в настоящую "сверхдержаву дронов". Более 500 украинских предприятий ежегодно выпускают около 4 миллионов БПЛА разных типов — от ударных аппаратов большой дальности до дешевых FPV-дронов, массово применяемых на фронте.

Украина штампирует дроны миллионами

Аналитик американского центра RAND Corporation Майкл Бонерт подчеркнул, что этот объем превышает совокупное производство дронов всех стран НАТО. Для сравнения, США производят около 100 тысяч беспилотников в год, тогда как Украина уже превосходит этот показатель в десятки раз, несмотря на боевые условия.

В настоящее время украинские производители активно выходят на международные рынки. После лет, посвященных исключительно обеспечению Вооруженных сил, экспорт дронов стал одним из новых стратегических направлений. Компании ищут инвесторов и партнеров среди стран Альянса, чтобы масштабировать производство и частично перенести его за пределы Украины, обезопасив производственные мощности от обстрелов.

Впрочем, украинские инженеры предостерегают, что Европа не успевает перенимать украинский опыт в области военных технологий. Один из разработчиков рассказал, что пока в Финляндии только налаживали производственную линию для их беспилотников, в Украине эта модель уже прошла три поколения модернизации.

Украинский сектор БПЛА стал не только ключевым элементом обороны, но и технологическим прорывом, который формирует новые стандарты ведения войны XXI века.

