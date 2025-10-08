Україна незабаром знищить всю міць Путіна: озвучено інтригуючий сценарій

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Tomahawk могли б завдати нищівного удару по російській енергетиці : створити енергетичну кризу, викликати блекаут у Москві та підірвати позиції Путіна.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, якби колишній президент США Дональд Трамп дозволив постачання цих ракет, Москва навряд чи змогла б ефективно заперечити — так само як свого часу змирилася з передачею Україні ATACMS, хоч і з істеричними протестами.

Жданов додає, що поки йде очікування на постачання Tomahawk, ми живемо в режимі надії — коли їх дадуть і в якій кількості. На його переконання, зі зброєю такого класу Україна змогла б вражати не лише склади та арсенали на європейській території РФ, куди вже дістають дрони, а й більш віддалені об’єкти — ближче до Уралу і за межами Москви.

Головне, зазначає експерт, — почати удари по самому серцю влади: удари по Москві і Кремлю можуть підірвати громадську думку в Росії, показати, що немає "недоторканих" цілей і що гучно рекламована система ППО не всесильна. За його словами, ослаблення ідеологічних опор режиму і демонтаж "скріп" мають потужний психологічний ефект. Він також називає приклад Ямальського перехрестя газопроводів як потенційну символічну й стратегічно важливу ціль — її виведення з ладу могло б спричинити енергетичні проблеми по всій РФ.

Як вже писали "Коментарі", Захід застосовує різноманітні методи тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. За словами віцемаршала Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шона Белла, США можуть ввести високі тарифи, а Європа – посилити санкції. Проте, як він підкреслює, існує інший важливий важіль впливу, який уже спрацював на початку війни.