Украина скоро уничтожит всю мощь Путина: озвучен интригующий сценарий

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Tomahawk могли бы нанести сокрушительный удар по российской энергетике: создать энергетический кризис, вызвать блекаут в Москве и взорвать позиции Путина.

Фото: из открытых источников

По его словам, если бы бывший президент США Дональд Трамп разрешил поставки этих ракет, Москва вряд ли смогла бы эффективно возразить — так же, как в свое время смирилась с передачей Украине ATACMS, хоть и с истерическими протестами.

Жданов добавляет, что пока идет ожидание поставки Tomahawk, мы живем в режиме надежды – когда их дадут и в каком количестве. По его убеждению, с оружием такого класса Украина смогла поражать не только склады и арсеналы на европейской территории РФ, куда уже достают дроны, но и более отдаленные объекты — ближе к Уралу и за пределами Москвы.

Главное, отмечает эксперт, — начать удары по самому сердцу власти: удары по Москве и Кремлю могут подорвать общественное мнение в России, показать, что нет "нетронутых" целей и что громко рекламируемая система ПВО не всесильна. По его словам, ослабление идеологических опор режима и демонтаж "скрип" оказывают мощный психологический эффект. Он также называет пример Ямальского перекрестка газопроводов как потенциальную символическую и стратегически важную цель — ее выведение из строя могло бы вызвать энергетические проблемы по всей РФ.

Как уже писали "Комментарии", Запад применяет различные методы давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. По словам вицемаршала Королевских ВВС Великобритании в отставке Шона Белла, США могут ввести высокие тарифы, а Европа – ужесточить санкции. Однако, как он подчеркивает, существует другой важный рычаг влияния, уже сработавший в начале войны.