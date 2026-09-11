Україна непомітно знищує незамінну та найпотужнішу зброю Росії: деталі

Україна поступово скорочує парк російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, причому значну частину таких втрат Москва фактично не може компенсувати. Такого висновку приходить The Telegraph, аналізуючи серію ударів по авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області.

Ту-160. Фото: з відкритих джерел

Наприкінці серпня український безпілотник атакував розташований там Ту-95, подолавши близько 800 км територією Росії. Літак отримав серйозні пошкодження – у нього було відірвано частину правого крила. Супутникові знімки вказували на пошкодження ще однієї машини.

Ця атака стала другою за "Енгельс-2" приблизно за півтора місяці. У липні інший Ту-95 отримав пошкодження хвостової частини. За оцінками аналітиків, обидва літаки навряд чи зможуть повернутися до повноцінної експлуатації.

Проблема для Москви полягає в тому, що нові Ту-95 не виробляються з 1992 року. Тому кожен знищений чи незворотно пошкоджений літак зменшує російський парк стратегічної авіації без можливості швидко поповнити втрати.

Особливе значення ці машини мають через їхню здатність нести крилаті ракети Х-101. Разом з Ту-160 Ту-95 залишаються основними російськими літаками, здатними запускати таку далекобійну зброю українськими містами та об'єктами інфраструктури.

За оцінками британського аналітичного центру RUSI, у строю у Росії може залишатися близько 20-30 Ту-95 або навіть менше. Додатковим фактором стає вік літаків: їх конструкція походить від 1950-х років, а обслуговування такої техніки стає дедалі складнішим.

The Telegraph зазначає, що українська стратегія відрізняється від масштабної операції "Павутина" 2025 року. Наразі йдеться про поступове знищення ключового елемента російської дальньої авіації.

Експерт RUSI Роберт Толласт вважає, що скорочення числа Ту-95 безпосередньо зменшує кількість ракет Х-101, які Росія здатна запускати. Одночасно ці літаки використовуються Москвою для демонстративних польотів біля повітряного простору НАТО та є частиною ядерної тріади.

У результаті кожна нова втрата створює для Кремля складний вибір: використовувати бомбардувальники, що залишилися, для війни проти України або зберігати їх як ресурс стратегічного стримування. Саме тому поступове скорочення парку Ту-95 може мати наслідки далеко за межами нинішніх бойових дій.

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