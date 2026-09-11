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Украина незаметно уничтожает незаменимое и самое мощное оружие России: детали

Удары по авиабазе «Энгельс-2» постепенно сокращают парк российских стратегических бомбардировщиков, которые Москва практически не способна восполнить

11 сентября 2026, 14:55
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Кравцев Сергей

Украина постепенно сокращает парк российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, причем значительную часть таких потерь Москва фактически не может компенсировать. К такому выводу приходит The Telegraph, анализируя серию ударов по авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области.

Украина незаметно уничтожает незаменимое и самое мощное оружие России: детали

Ту-160. Фото: из открытых источников

В конце августа украинский беспилотник атаковал расположенный там Ту-95, преодолев около 800 км по территории России. Самолет получил серьезные повреждения – у него была оторвана часть правого крыла. Спутниковые снимки также указывали на повреждения еще одной машины.

Эта атака стала второй по "Энгельс-2" примерно за полтора месяца. В июле другой Ту-95 получил повреждения хвостовой части. По оценкам аналитиков, оба самолета вряд ли смогут вернуться к полноценной эксплуатации.

Проблема для Москвы заключается в том, что новые Ту-95 не производятся с 1992 года. Поэтому каждый уничтоженный или необратимо поврежденный самолет уменьшает российский парк стратегической авиации без возможности быстро восполнить потери.

Особое значение эти машины имеют из-за их способности нести крылатые ракеты Х-101. Вместе с Ту-160 Ту-95 остаются основными российскими самолетами, способными запускать такое дальнобойное оружие по украинским городам и объектам инфраструктуры.

По оценкам британского аналитического центра RUSI, в строю у России может оставаться порядка 20-30 Ту-95 или даже меньше. Дополнительным фактором становится возраст самолетов: их конструкция восходит к 1950-м годам, а обслуживание такой техники становится все сложнее.

The Telegraph отмечает, что украинская стратегия отличается от масштабной операции "Паутина" 2025 года. Сейчас речь идет о более постепенном уничтожении ключевого элемента российской дальней авиации.

Эксперт RUSI Роберт Толласт считает, что сокращение числа Ту-95 напрямую уменьшает количество ракет Х-101, которые Россия способна запускать. Одновременно эти самолеты используются Москвой для демонстративных полетов возле воздушного пространства НАТО и являются частью ядерной триады.

В результате каждая новая потеря создает для Кремля сложный выбор: использовать оставшиеся бомбардировщики для войны против Украины или сохранять их как ресурс стратегического сдерживания. Именно поэтому постепенное сокращение парка Ту-95 может иметь последствия далеко за пределами нынешних боевых действий.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/09/09/ukraine-is-quietly-destroying-russias-irreplaceable-bombers/
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