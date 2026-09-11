Буданов заинтриговал заявлением о новых ударах по России: к чему пора готовиться Кремлю

Украина готова расширять масштаб дальних ударов по территории России, если Кремль продолжит боевые действия. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью латвийскому общественному телевидению LTV во время "Рижской конференции".

Удары по России. Фото: из открытых источников

Одной из тем разговора стали возможности украинских дальнобойных средств поражения. Журналист напомнил Буданову о недавней атаке беспилотника, который преодолел около 3000 километров и достиг цели в российской Арктике.

На вопрос о том, означает ли это дальнейшее расширение географии украинских ударов, глава ОП ответил однозначно: их интенсивность будет увеличиваться, если Россия не остановит войну.

По словам Буданова, речь идет не только о количестве атак. Украина намерена развивать дальнобойные возможности таким образом, чтобы удары становились более глубокими и обладали большей боевой мощью.

"Если Россия не прекратит боевые действия против нас, понятно, что она на собственной шкуре почувствует это еще больше и сильнее", — заявил глава Офиса президента.

Таким образом, Киев рассматривает дальние удары как один из инструментов давления на российскую сторону. Чем дольше продолжается война, тем более масштабными, по словам Буданова, могут становиться украинские атаки по объектам на территории РФ.

Особое значение здесь имеет расширение географии. Удар по цели на расстоянии около 3000 километров продемонстрировал возможность поражать объекты далеко за пределами приграничных регионов России.

При этом Буданов прямо связал дальнейшее усиление ударов с решениями Кремля. Если Москва продолжит боевые действия, Украина будет наращивать возможности для поражения целей в глубоком российском тылу.

Заявление главы ОП фактически стало предупреждением российскому руководству: продолжение войны будет означать не только боевые действия непосредственно на фронте, но и дальнейшее увеличение угроз для объектов на значительном расстоянии от украинской территории.

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