Буданов заінтригував заявою про нові удари по Росії: до чого час готуватися Кремлю

Україна готова розширювати масштаб далеких ударів територією Росії, якщо Кремль продовжить бойові дії. Про це заявив керівник офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю латвійському громадському телебаченню LTV під час "Ризької конференції".

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Однією із тем розмови стали можливості українських далекобійних засобів поразки. Журналіст нагадав Буданову про нещодавню атаку безпілотника, який подолав близько 3000 кілометрів і досяг мети у російській Арктиці.

На запитання про те, чи це подальше розширення географії українських ударів, голова ВП відповів однозначно: їх інтенсивність буде збільшуватися, якщо Росія не зупинить війну.

За словами Буданова, йдеться не лише про кількість атак. Україна має намір розвивати далекобійні можливості таким чином, щоб удари ставали глибшими і мали більшу бойову силу.

"Якщо Росія не припинить бойові дії проти нас, зрозуміло, що вона на власній шкурі відчує це ще більше і сильніше", — заявив глава Офісу президента.

Таким чином, Київ розглядає дальні удари як один із інструментів тиску на російську сторону. Чим довше триває війна, тим масштабнішими, за словами Буданова, можуть стати українські атаки по об'єктах на території РФ.

Особливого значення тут має розширення географії. Удар по меті на відстані близько 3000 км продемонстрував можливість вражати об'єкти далеко за межами прикордонних регіонів Росії.

При цьому Буданов прямо пов'язав подальше посилення ударів із рішеннями Кремля. Якщо Москва продовжить бойові дії, Україна нарощуватиме можливості для поразки цілей у глибокому російському тилу.

Заява глави ВП фактично стала попередженням російському керівництву: продовження війни означатиме не лише бойові дії безпосередньо на фронті, а й подальше збільшення загроз для об'єктів на значній відстані від української території.

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