Україна не отримає нічого: жорсткий прогноз про продовження війни від Арестовича

Підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, як повідомляють західні ЗМІ, поставили на паузу.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Однак за словами колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича вищою рамкою світової політики, як і раніше, залишаються переговори у трикутнику Вашингтон — Москва — Пекін.

“Україна у цьому трикутнику — зручна точка для тиску, якою користуються всі учасники переговорної трійки. Після невдалого саміту на Алясці на Європу полетіли дрони, відновилися системні удари по українській енергетичній системі, здатні створити гуманітарну катастрофу в Україні. І одразу почалися розмови про “Томагавки “, — зазначив Арестович.

За його словами, це був один зі способів запросити Путіна продовжити переговори, на яких Україна посідає важливе, але не вирішальне місце.

Арестович пояснив, що Трампу важливо закінчити війну в Україні, записавши це як ще одну перемогу до свого списку зупинених воєн. Але будь-яка зупинка війни в Україні, на його думку, буде тимчасовою без усунення її причин.

Основна причина, як пояснив Арестович, проєкт держави Україна як “анти-Росія”.

“Тому, попри ейфорію бажаючих швидкого світу, війна продовжуватиметься й відновлюватиметься”, — зазначив він.

За словами Арестовича, ключова подія найближчим часом зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна в Південній Кореї напередодні саміту АТЕС.

“Завдання Трампа – домогтися від Путіна певного позиціювання та співпраці, щоб посилити свої позиції на переговорах із лідером Китаю. Таким чином кожен отримує своє на українському матеріалі. Не отримує нічого лише Україна, втрачаючи при цьому людей, економіку та майбутнє, адже місяці війни означають роки відновлення”, — резюмував Арестович.

