Україна не отримає нічого: жорсткий прогноз про продовження війни від Арестовича

Кречмаровская Наталия
Підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, як повідомляють західні ЗМІ, поставили на паузу.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Однак за словами колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича вищою рамкою світової політики, як і раніше, залишаються переговори у трикутнику Вашингтон — Москва — Пекін.
За його словами, це був один зі способів запросити Путіна продовжити переговори, на яких Україна посідає важливе, але не вирішальне місце.
Арестович пояснив, що Трампу важливо закінчити війну в Україні, записавши це як ще одну перемогу до свого списку зупинених воєн. Але будь-яка зупинка війни в Україні, на його думку, буде тимчасовою без усунення її причин.
Основна причина, як пояснив Арестович, проєкт держави Україна як “анти-Росія”.
За словами Арестовича, ключова подія найближчим часом зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна в Південній Кореї напередодні саміту АТЕС.
