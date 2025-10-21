Украина не получит ничего: жесткий прогноз о продолжении войны от Арестовича

Рубрики
Подготовку встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, по сообщениям западных СМИ, поставили на паузу.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Однако по словам бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича высшей рамкой мировой политики по-прежнему остаются переговоры в треугольнике Вашингтон – Москва – Пекин.
По его словам, это был один из способов пригласить Путина продолжить переговоры, на которых Украина занимает важное, но не решающее место.
Арестович объяснил, что Трампу важно закончить войну в Украине, записав это как еще одну победу в свой список остановленных войн. Но любая остановка войны в Украине, по его мнению, будет временной без устранения ее причин.
Основная причина, как пояснил Арестович, проект государства Украины как "анти-Россия".
По словам Арестовича, ключевое событие в ближайшее время встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее в преддверии саммита АТЭС.
