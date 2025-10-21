Украина не получит ничего: жесткий прогноз о продолжении войны от Арестовича

Подготовку встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, по сообщениям западных СМИ, поставили на паузу.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Однако по словам бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича высшей рамкой мировой политики по-прежнему остаются переговоры в треугольнике Вашингтон – Москва – Пекин.

"Украина в этом треугольнике — удобная точка для давления, которой пользуются все участники переговорной тройки. После неудачного саммита на Аляске на Европу полетели дроны, возобновились системные удары по украинской энергетической системе, способные создать гуманитарную катастрофу в Украине. И сразу начались разговоры о "Томагавках" , – отметил Арестович.

По его словам, это был один из способов пригласить Путина продолжить переговоры, на которых Украина занимает важное, но не решающее место.

Арестович объяснил, что Трампу важно закончить войну в Украине, записав это как еще одну победу в свой список остановленных войн. Но любая остановка войны в Украине, по его мнению, будет временной без устранения ее причин.

Основная причина, как пояснил Арестович, проект государства Украины как "анти-Россия".

"Поэтому, несмотря на эйфорию желающих быстрого мира, война будет продолжаться и возобновляться", — отметил он.

По словам Арестовича, ключевое событие в ближайшее время встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее в преддверии саммита АТЭС.

"Задача Трампа — добиться от Путина определенного позиционирования и сотрудничества, чтобы усилить свои позиции на переговорах с лидером Китая. Таким образом, каждый получает свое на украинском материале. Не получает ничего только Украина, теряя при этом людей, экономику и будущее, ведь месяцы войны означают годы восстановления", — резюмировал Арестович.

