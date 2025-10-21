logo

Украина не получит ничего: жесткий прогноз о продолжении войны от Арестовича
Украина не получит ничего: жесткий прогноз о продолжении войны от Арестовича

Бывший советник Офиса президента Арестович о переговорных рамках по установлению мира в Украине

21 октября 2025, 21:14
Кречмаровская Наталия

Подготовку встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, по сообщениям западных СМИ, поставили на паузу.

Украина не получит ничего: жесткий прогноз о продолжении войны от Арестовича

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Однако по словам бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича высшей рамкой мировой политики по-прежнему остаются переговоры в треугольнике Вашингтон – Москва – Пекин.

"Украина в этом треугольнике — удобная точка для давления, которой пользуются все участники переговорной тройки. После неудачного саммита на Аляске на Европу полетели дроны, возобновились системные удары по украинской энергетической системе, способные создать гуманитарную катастрофу в Украине. И сразу начались разговоры о "Томагавках", – отметил Арестович.

По его словам, это был один из способов пригласить Путина продолжить переговоры, на которых Украина занимает важное, но не решающее место.

Арестович объяснил, что Трампу важно закончить войну в Украине, записав это как еще одну победу в свой список остановленных войн. Но любая остановка войны в Украине, по его мнению, будет временной без устранения ее причин.

Основная причина, как пояснил Арестович, проект государства Украины как "анти-Россия".

"Поэтому, несмотря на эйфорию желающих быстрого мира, война будет продолжаться и возобновляться", — отметил он.

По словам Арестовича, ключевое событие в ближайшее время встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее в преддверии саммита АТЭС.

"Задача Трампа — добиться от Путина определенного позиционирования и сотрудничества, чтобы усилить свои позиции на переговорах с лидером Китая. Таким образом, каждый получает свое на украинском материале. Не получает ничего только Украина, теряя при этом людей, экономику и будущее, ведь месяцы войны означают годы восстановления", — резюмировал Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Европа и Украина пишут новый мирный план.




Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/7653
