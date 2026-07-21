Україна не дозволила РФ втілити черговий цинічний план: на Заході шокували деталями

Росія наблизилася до завершення будівництва нової високовольтної лінії електропередачі, яка мала забезпечити перепідключення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції до російської енергосистеми. Втім, реалізувати цей задум Кремлю не вдалося через серію ударів українських безпілотників. Про це повідомили у Greenpeace Україна, оприлюднивши результати аналізу супутникових знімків високої роздільної здатності, зроблених у період із січня по липень 2026 року.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією екологічної організації, нову лінію електропередачі вздовж траси М18 між тимчасово окупованими Мелітополем і Генічеськом російські окупанти майже повністю добудували ще у травні. Однак після кількох успішних атак українських дронів, зокрема по електропідстанції в Генічеську на початку липня, реалізація проєкту фактично зупинилася.

У Greenpeace наголошують, що ця інфраструктура мала стати ключовим елементом інтеграції захопленої Запорізької АЕС до енергосистеми Росії. За оцінкою експертів, Кремль планував використовувати вироблену станцією електроенергію для забезпечення окупованих районів України, включно з Кримом, а також південних областей РФ. Крім того, ці потужності мали підтримувати військову логістику, роботу промислових підприємств, видобувної галузі та аграрного сектору на тимчасово окупованих територіях.

Фахівці зазначають, що серед головних стратегічних завдань Москви залишаються відключення ЗАЕС від української енергомережі, запуск реакторів під управлінням російської держкорпорації "Росатом", а також інтеграція станції до російського енергетичного простору для забезпечення окупованих територій і південних регіонів РФ електроенергією.

Експерт із ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ванде Путте заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія використовує окупацію найбільшої атомної станції Європи як інструмент тиску та "ядерного терору". Водночас, на його думку, спроби Кремля остаточно інтегрувати ЗАЕС до власної енергосистеми й надалі приречені на провал.

"Нова лінія електропередачі з Мелітополя не змінить загальної тенденції, яка дедалі більше свідчить про те, що російська окупація ЗАЕС є приреченим проєктом. Постійні ризики для ядерної безпеки означають, що міжнародна спільнота, включно з МАГАТЕ, має прискорити звільнення станції з російської окупації всіма доступними засобами", – наголосив Ян Ванде Путте.

Як вже писали "Коментарі", головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше за тривалий час публічно відреагував на критику та опублікував програмну колонку, у якій пояснив власне бачення війни й розподілу відповідальності між військовим і політичним керівництвом. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що поява цього тексту є важливим політичним сигналом.