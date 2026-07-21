Украина не позволила РФ реализовать очередной циничный план: на Западе шокировали деталями

Россия приблизилась к завершению строительства новой высоковольтной линии электропередачи, которая должна обеспечить переподключение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции к российской энергосистеме. Впрочем, реализовать этот замысел Кремлю не удалось из-за серии ударов украинских беспилотников. Об этом сообщили в Greenpeace Украина, обнародовав результаты анализа спутниковых снимков высокого разрешения, сделанных в период с января по июль 2026 года.

Фото: из открытых источников

По информации экологической организации, новую линию электропередачи вдоль трассы М18 между временно оккупированными Мелитополем и Геническим российские оккупанты почти полностью достроили еще в мае. Однако после нескольких успешных атак украинских дронов, в частности, по электроподстанции в Геническе в начале июля, реализация проекта фактически остановилась.

В Greenpeace подчеркивают, что эта инфраструктура должна стать ключевым элементом интеграции захваченной Запорожской АЭС в энергосистему России. По оценке экспертов, Кремль планировал использовать производимую станцией электроэнергию для обеспечения оккупированных районов Украины, включая Крым, а также южные области РФ. Кроме того, эти мощности должны поддерживать военную логистику, работу промышленных предприятий, добывающей отрасли и аграрного сектора на временно оккупированных территориях.

Специалисты отмечают, что среди главных стратегических задач Москвы остаются отключение ЗАЭС от украинской энергосети, запуск реакторов под управлением российской госкорпорации "Росатом", а также интеграция станции в российское энергетическое пространство для обеспечения оккупированных территорий и южных регионов РФ электроэнергией.

Эксперт по ядерной энергетике Greenpeace Украина Ян Ванде Путте заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия использует оккупацию крупнейшей атомной станции Европы в качестве инструмента давления и "ядерного террора". В то же время, по его мнению, попытки Кремля окончательно интегрировать ЗАЭС в собственную энергосистему и в дальнейшем обречены на провал.

"Новая линия электропередачи из Мелитополя не изменит всеобщей тенденции, которая все больше свидетельствует о том, что российская оккупация ЗАЭС является обреченным проектом. Постоянные риски для ядерной безопасности означают, что международное сообщество, включая МАГАТЭ, должно ускорить освобождение станции из российской оккупации всеми доступными для всех".

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