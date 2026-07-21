"Колонка Сирського була невипадковою": розкрито тривожний сигнал головкома для Зеленського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше за тривалий час публічно відреагував на критику та опублікував програмну колонку, у якій пояснив власне бачення війни й розподілу відповідальності між військовим і політичним керівництвом. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що поява цього тексту є важливим політичним сигналом.

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За словами експерта, сама поява колонки свідчить про впевненість Сирського у своїх позиціях.

"Факт появи цієї колонки, по суті, показує впевненість Сирського в тому, що він може зберегтися на своїй посаді", – зазначив Рейтерович.

Політолог звернув увагу, що головнокомандувач закликав не переводити дискусію про війну в площину особистих конфліктів.

"Давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному, тобто на перемозі", – процитував він ключову думку Сирського.

Рейтерович також погодився з тезою головнокомандувача про те, що військова стратегія не може бути предметом публічних дискусій.

"Стратегія війни – це не публічний документ і не пост у соцмережах. Її результат видно на фронті", – наголосив експерт, переказуючи головний меседж Сирського.

Водночас політолог визнав, що Генеральний штаб припустився помилок у комунікації з суспільством.

"Тут є втрачений час. Генеральний штаб не надто якісно комунікував попередньо", – сказав він.

Рейтерович підкреслив, що вимагати від військового керівництва публікації детальних планів бойових дій є хибним підходом.

"Ніхто не вимагає від командування публікувати стратегії. Про стратегії й тактики говорять уже після завершення операцій", – пояснив він.

Окремо експерт звернув увагу на слова Сирського про розмежування відповідальності між військовими та цивільною владою. За його словами, міністр оборони відповідає за забезпечення війська, закупівлі та державну політику, тоді як планування операцій і ситуація на фронті належать до компетенції головнокомандувача.

Рейтерович також відзначив, що у своїй колонці Сирський навів приклади кадрових рішень і пояснив, що оцінює командирів насамперед за результатами їхньої роботи.

На думку політолога, поява програмної статті є запізнілою, але важливою відповіддю на суспільну дискусію навколо роботи Генерального штабу. Водночас він наголосив, що успіх армії визначається не публічними суперечками, а ефективністю рішень на полі бою та злагодженою взаємодією військового й політичного керівництва.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські військові звернулися до українського суспільства, заявивиши, що піар колишнього міністра оборони Михайла Федорова призвів до величезних проблем на фронті замість реальної допомоги армії