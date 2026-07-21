"Колонка Сырского была неслучайной": раскрыт тревожный сигнал главкома для Зеленского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые за долгое время публично отреагировал на критику и опубликовал программную колонку, в которой объяснил собственное видение войны и распределения ответственности между военным и политическим руководством. Политолог Игорь Рейтерович считает , что появление этого текста является важным политическим сигналом.

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По словам эксперта, само появление колонки свидетельствует об уверенности Сырского в своих позициях.

"Факт появления этой колонки, по сути, показывает уверенность Сырского в том, что он может сохраниться в своей должности", – отметил Рейтерович.

Политолог обратил внимание, что главнокомандующий призвал не переводить дискуссию о войне в плоскость личных конфликтов.

"Давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном, то есть на победе", — процитировал он ключевое мнение Сырского.

Рейтерович также согласился с тезисом главнокомандующего о том, что военная стратегия не может быть предметом публичных дискуссий.

"Стратегия войны – это не публичный документ и пост в соцсетях. Ее результат виден на фронте", – подчеркнул эксперт, пересказывая главный месседж Сырского.

В то же время политолог признал, что Генеральный штаб допустил ошибки в коммуникации с обществом.

"Здесь есть потерянное время. Генеральный штаб не слишком качественно коммуникировал предварительно", – сказал он.

Рейтерович подчеркнул, что требовать от военного руководства публикации детальных планов боевых действий является ложным подходом.

Никто не требует от командования публиковать стратегии. О стратегиях и тактиках говорят уже после завершения операций", – пояснил он.

Отдельно эксперт обратил внимание на слова Сырского о разграничении ответственности между военными и гражданскими властями. По его словам, министр обороны отвечает за обеспечение войск, закупки и государственную политику, в то время как планирование операций и ситуация на фронте относятся к компетенции главнокомандующего.

Рейтерович также отметил, что в своей колонке Сырский привел примеры кадровых решений и объяснил, что оценивает командиров в первую очередь по результатам их работы.

По мнению политолога, появление программной статьи является запоздалым, но важным ответом на общественную дискуссию вокруг работы Генерального штаба. В то же время, он отметил, что успех армии определяется не публичными спорами, а эффективностью решений на поле боя и слаженным взаимодействием военного и политического руководства.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские военные обратились к украинскому обществу, заявив, что пиар бывшего министра обороны Михаила Федорова привел к огромным проблемам на фронте вместо реальной помощи армии.