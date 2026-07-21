Українські військові звернулися до українського суспільства, заявивиши, що піар колишнього міністра оборони Михайла Федорова призвів до величезних проблем на фронті замість реальної допомоги армії. Про це свідчать відеозвернення українських військових, пишуть Українські Новини.

Фото: з відкритих джерел

"На сьогоднішній день військові потребують своєчасної доставки боєприпасів на позиції, наземних роботизованих комплексів, FPV дронів на оптоволокні, мотоциклів, квадроциклів та технічних засобів для евакуації поранених", — заявили військові.

Українські захисники зазначили, що вони більше не можуть мовчати про стан війська внаслідок управління Міноборони за часів Федорова.

"Військо потребує реального забезпечення а не порожніх обіцянок. Це проблема не одного підрозділу, а загальна проблема фронту. Міністерство оборони має чути тих, хто воює, а не лише тих, хто готує презентації. Ми просимо максимального розголосу", — додали військові.

Захисники наголосили, що війна не виграється піаром, а справедливість на полі бою — це коли військо забезпечене усім необхідним.

"В той час, коли ЗСУ ціною власного життя захищають Україну, знищуючи російського агресора, Міністерство оборони (при Федорові) малює графіки, готує презентації та пише дописи в соціальних мережах", — заявляють солдати.

Військові впевнені, що жоден допис в соцмережах не евакуює пораненого, жоден графік не доставить боєприпаси на позиції та жодна презентація не знищить ворога.

За даними ЗМІ, екс-міністр оборони Федоров провалив реформу ТЦК, не закуповував снаряди, не забезпечував матеріально-технічно військові операції, що були затверджені Ставкою.

Портал "Коментарі" писав, що генерал Сергій Кривонос розкритикував Зеленського.