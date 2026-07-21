Украинские военные обратились к украинскому обществу, заявив, что пиар бывшего министра обороны Михаила Федорова привел к огромным проблемам на фронте вместо реальной помощи армии. Об этом свидетельствуют видеообращения украинских военных, пишут Українські Новини.

Фото: из открытых источников

"На сегодняшний день военные нуждаются в своевременной доставке боеприпасов на позиции, наземных роботизированных комплексов, FPV дронов на оптоволокне, мотоциклов, квадроциклов и технических средств для эвакуации раненых", — заявили военные.

Украинские защитники отметили, что они больше не могут молчать о состоянии войска в результате управления Минобороны во времена Федорова.

"Войско нуждается в реальном обеспечении, а не пустых обещаниях. Это проблема не одного подразделения, а общая проблема фронта. Министерство обороны должно слышать тех, кто воюет, а не только тех, кто готовит презентации. Мы просим максимальной огласки", — добавили военные.

Защитники подчеркнули, что война не выигрывается пиаром, а справедливость на поле боя – это когда войско обеспечено всем необходимым.

"В то время, когда ВСУ ценой собственной жизни защищают Украину, уничтожая российского агрессора, Министерство обороны (при Федоре) рисует графики, готовит презентации и пишет сообщения в социальных сетях", — заявляют солдаты.

Военные уверены, что ни одно сообщение в соцсетях не эвакуирует раненого, ни один график не доставит боеприпасы на позиции и ни одна презентация не уничтожит врага.

По данным СМИ, экс-министр обороны Федоров провалил реформу ТЦК, не закупал снаряды, не обеспечивал материально-технически военные операции, утвержденные Ставкой.

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